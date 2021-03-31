Когда сексуальное желание не утихает, и все мысли только об этом... Нормально ли это или уже можно ставить диагноз?

Важно сразу разграничить здоровое либидо и сексуальную зависимость. Либидо – это естественное проявление человека. Сексуальная зависимость – официально признанное расстройство психики, которое, как и любое заболевание, снижает качество жизни.

Расстройство возникает не из-за желания хорошо провести время. А как и любая зависимость (алкогольная, наркотическая, игровая) – из-за потребности снизить внутренний дискомфорт. О каком дискомфорте речь? Это может быть агрессия, неуверенность, тревожность, одиночество…

Часто спусковым механизмом сексуальной зависимости становятся детские и подростковые травмы. Например, сексуальное насилие, унижение, отвержение. Но бывает, что секс или мастурбация просто оказываются самым доступным способом снять напряжение. К слову, при любой зависимости чувствительность к допингу постепенно притупляется. Так и секс со временем начинает приносить зависимому всё меньше удовольствия. Что может толкать его к поиску всё более и более острых ощущений.

Бывает, что сексуальная зависимость возникает от конкретного человека. В начале отношений это абсолютно нормально. Химические процессы в организме повышают либидо и влюбленный впадает в своеобразную зависимость от партнера. Насторожиться следует тогда, когда страсть заставляет действовать себе во вред. Иногда я слышу на консультациях от клиенток: "Он оскорбляет меня, исчезает, не берет на себя никаких обязательств, конечно, мне надо с ним порвать… Но секс с ним такой классный!"

КОГДА СТОИТ БИТЬ ТРЕВОГУ?

Когда сексуальная разрядка становится единственным способом расслабиться и это мешает нормальному течению жизни. Например, человек проводит уйму времени за просмотром порно. Или все мысли и разговоры фокусируются на теме секса. Или цели и планы сводятся к обдумыванию следующего полового акта.

Когда поиск сексуального удовольствия приводит к виктимному поведению. Связь с абьюзером, частая смена половых партнеров, незащищенный секс, приглашение в гости малознакомого человека или согласие пойти к нему. Стоит ли говорить, что всё это может угрожать не только здоровью и безопасности человека, но и его жизни.

Когда зависимый становится опасным для окружающих. Всем известна история Харви Ванштейна. Пострадали многие женщины, но больше всех – сам кинопродюсер. Сексуальная зависимость разрушила его семью, карьеру, здоровье, привела к банкротству и лишению свободы сроком на 23 года. К сожалению, мысль о том, чтобы пройти терапию, пришла к нему слишком поздно.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ?

Наполнить жизнь новыми смыслами. Зависимость возникает там, где есть пустота. Поэтому её важно заполнить, для начала событийно. Попробовать новые хобби, интересные варианты досуга. Задуматься о новых проектах, которые могли бы вдохновить. Найти альтернативные способы расслабления и снятия стресса.

Сделать выбор в пользу качества. Зависимость – это про количество. Поэтому стоит начать применять принцип "лучше меньше, да лучше". При пищевой зависимости рекомендуют сервировать красивый ужи вместо того, чтобы на ходу заедать бутерброды чипсами. Здесь – по аналогии.