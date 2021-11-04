'Она была пьяна и воняла': весивший 500 кг британец заявил, что над ним надругались. Фото

Британец Пол Мэйсон, которого 10 лет назад назвали самым толстым человеком в мире, признался в сексуальном насилии в семье. Когда Полу исполнилось 6 лет, родственница начала принуждать его заниматься с ней интимом. Это продолжалось три года.

Об изменившей его жизнь психологической трагедии мужчина рассказал в передаче "Самый толстый человек в мире: 10 лет назад", передает издание The Sun. До этого Пол даже родным не рассказывал о своих проблемах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отец британца тоже имел проблемы с лишним весом, поэтому часто злился на жену, пытавшуюся улучшить его рацион. В семье постоянно возникали конфликты, в которых он доводил женщину до слез и метался тарелками.

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Шантажируя этим школьника, одна из родственниц маленького Пола заставляла его заниматься с ней сексом и никому об этом не рассказывать.

"Она была пьяна, знаете, воняла алкоголем, дымом и чем угодно. Она сказала мне: "Ты не можешь рассказать об этом никому, потому что ты знаешь, какой характер у твоего папы", – вспомнил когда-то самый толстый человек в мире.

По словам Мэйсона, с тех пор он стал очень замкнутым в себе, потому что знал, что никто ему не поможет. Он боялся даже намекнуть о насилии за семейным столом.

Рассказав о своей детской травме зрителям и журналистам, герой программы надеется, что победит своих внутренних демонов и навсегда отпустит эту ситуацию.

Отметим, что в 2011 году 51-летний мужчина весил более 500 кг и жил в больнице, куда его привезли врачи. После услышанных разговоров между медиками о кремации на скотобойне Пол решил навсегда изменить свою жизнь и похудел до 120 кг.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 46-летнем индийце, который сбросил 25 килограммов за 7 месяцев. Аншул Махшвари изменил свой рацион, когда понял, что лишний вес мешает ему выполнять повседневные дела.