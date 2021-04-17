Чего боятся мужчины в постели: топ-10 страхов
Согласно опросу, проведенному компанией Illicit Encounters, больше всего мужчины боятся того, что их секс с партнершей закончится слишком рано.
Как сообщает издание Metro, в анкетировании приняли участие 2000 человек. Также многие представители сильного пола волнуются из-за того, что могут иметь неприятный запах изо рта или не доведут девушку до оргазма.
10 сексуальных страхов мужчин:
Это закончится слишком рано.
Она не испытает оргазма.
Увидит, что я не в форме.
Мой член недостаточно большой.
Боюсь, что она может притворяться.
Выпивка повлияет на результат секса.
Я не буду соответствовать ее бывшему.
Скрипучая кровать или стук изголовья.
Неприятный запах изо рта.
Нас прервут.
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