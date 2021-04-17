Чего боятся мужчины в постели: топ-10 страхов

Юля Ухина
Юля Ухина
Секс
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Чего боятся мужчины в постели

Согласно опросу, проведенному компанией Illicit Encounters, больше всего мужчины боятся того, что их секс с партнершей закончится слишком рано.

Как сообщает издание Metro, в анкетировании приняли участие 2000 человек. Также многие представители сильного пола волнуются из-за того, что могут иметь неприятный запах изо рта или не доведут девушку до оргазма.

Чего боятся мужчины в постели

10 сексуальных страхов мужчин:

  1. Это закончится слишком рано.

  2. Она не испытает оргазма.

  3. Увидит, что я не в форме.

  4. Мой член недостаточно большой.

  5. Боюсь, что она может притворяться.

  6. Выпивка повлияет на результат секса.

  7. Я не буду соответствовать ее бывшему.

  8. Скрипучая кровать или стук изголовья.

  9. Неприятный запах изо рта.

  10. Нас прервут.

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