Чего боятся мужчины в постели: топ-10 страхов

Согласно опросу, проведенному компанией Illicit Encounters, больше всего мужчины боятся того, что их секс с партнершей закончится слишком рано.

Как сообщает издание Metro, в анкетировании приняли участие 2000 человек. Также многие представители сильного пола волнуются из-за того, что могут иметь неприятный запах изо рта или не доведут девушку до оргазма.

10 сексуальных страхов мужчин:

Это закончится слишком рано. Она не испытает оргазма. Увидит, что я не в форме. Мой член недостаточно большой. Боюсь, что она может притворяться. Выпивка повлияет на результат секса. Я не буду соответствовать ее бывшему. Скрипучая кровать или стук изголовья. Неприятный запах изо рта. Нас прервут.

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