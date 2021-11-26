19-летний трансгендер с бородой и женской грудью стал звездой TikTok. Вирусное видео

19-летний британец Адонис Зейглер еще до 2017 года был девушкой, но решился на смену пола. Из-за нехватки денег на дорогостоящую пластику, ему пришлось отложить необходимую операцию – удаление груди. Трансгендера с бородой и пышным бюстом травят в соцсетях из-за его внешнего вида.

Парень ежедневно сталкивается с оскорбительными комментариями в Интернете. Однажды он не выдержал и решил записать обидчикам видео в TikTok, на котором объясняет причины, по которым не может избавиться от женской груди. Ролик уже посмотрело больше 4 млн людей.

На видео Адонис отвечает на вопрос, который ему чаще всего задают пользователи сети в комментариях: "Почему ты решил их оставить?". Парень сидит перед камерой в топе с вырезом, который ярко демонстрирует его декольте. Помимо этого, грудь молодого человека укрыта волосами, а на лице растет густая борода.

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"Я не оставлял их. Мне всего 19. Я бедный парень, из бедной семьи, безработный и с госстраховкой. Не каждому молодому трансгендеру везет с привилегированными родителями, поддержкой окружения или прибыльным бизнесом, которые могут обеспечить топ-хирургию. А теперь перестаньте меня спрашивать об этом, если у вас нет возможности оплатить мою операцию", – ответил британец.

В остальных роликах Адонис также объяснил заинтересованным подписчикам, что он безработный с недавних пор. По словам парня, ему пришлось уволиться, поскольку начальство его не уважало и заставляло делать унизительную работу.

Четыре года назад, когда трансгендер начал свое "превращение", ему помогал отец. Он смог оплатить 15-летнему подростку необходимые гормоны. Сейчас Зейглер с родителями не общается.

"Мы были бедны, но отец работал в профсоюзе, поэтому у него были льготы. Я мог получать гормоны, пока папа не потерял работу. Я не принимал таблетки уже несколько лет", – поделился блогер.

Парень отметил, что он боится навсегда остаться в таком виде – накопить на операцию у него не выходит. Сейчас он работает художником, получая в неделю от силы 200 долларов (5 400 грн). Как только удается отложить определенную сумму, находятся непредвиденные траты.

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