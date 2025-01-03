Пять украшений, которые будут на пике популярности в 2025 году: они вернулись из далекого прошлого

В следующем году на пике популярности будут украшения, которые носили в далеком прошлом. Массивные, необычные аксессуары заполонили коллекции многих известных брендов, и вскоре их будут носить все модницы мира.

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На сайте Cosmopolitan поделились пятью вариантами украшений, на которые уже следует обратить внимание. На модных показах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже продемонстрировали немало красивых новинок.

Морские мотивы

На украшения в форме дельфинов, медуз, чаек, ракушек и с другими морскими мотивами существует немалый спрос. Такой аксессуар станет акцентом любого аутфита и будет привлекать внимание.

Браслеты

Браслеты в 2025 году станут неотъемлемой частью образа. Актуальных моделей множество в любых цветах и дизайнах: в стилях хиппи, готика, панк или бохо-шик. Самыми модными будут считаться массивные украшения, которые иногда даже надевают на одежду, чтобы демонстрировать их красоту.

Украшения для лица

Пирсинг на лице – смелый тренд, который выглядит довольно неординарно, но уже давно считался устаревшим. В моде будут не только обычные маленькие серьги, но массивные аксессуары на губах, носу или подбородке. Добавить на любимые очки разные украшения – еще один стильный вариант дополнить образ.

Массивные бусы

Незаметные цепочки отходят на второй план, а их место заняли привлекающие внимание массивные бусы. Аксессуары представлены во многих вариантах и могут стилизоваться как в формальных, так и в вечерних аутфитах.

Жемчуг

Жемчуг придаст любому образу элегантности и изысканности. Можно выбрать серьги, бусы, кольца, чокеры или браслеты с этим красивым драгоценным камнем.

Ранее OBOZ.UA писал о бюджетных, но стильных аксессуарах, на которые перешли знаменитости.

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