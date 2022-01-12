Женщинам на заметку. Андре Тан назвал пять фраз, которые нельзя говорить мужчинам

Популярный украинский модельер Андре Тан рассказал женщинам, какие фразы лучшие не говорить своим мужчинам и объяснил почему. В их числе, выражения "лучше бы ты подарил" и "а помнишь, как ты".

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram. "Фразы, которые мужчины боятся услышать от жен", – коротко подписал дизайнер (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Лучше бы ты подарил …"

Андре Тан отметил, что самое страшное для мужчины, когда его женщина не ценит старания.

"Лучше сначала поблагодарить за подарок, даже если вы ему не так уж и рады. Сначала выразите признательность, а уже потом как-нибудь упомяните, какой вариант подарка порадует вас больше", – написал он.

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"Мой бывший никогда бы так не сделал"

По мнению Андре Тана, когда женщина сравнивает своего мужчину с бывшим партнером или героем голливудских фильмов, то в скором времени он начнет задумываться об искренности чувств в свою сторону.

"Это жесточайший удар по мужскому эго", – дополнил Тан.

"Ты никогда не …"

Еще одна фраза, которую нельзя говорить мужчинам. Андре Тан уверяет, что ее стоит исключить из лексикона.

"Всегда начинайте фразу с "ты молодец, потому что делаешь …, но я бы хотела ещё и …", – написал модельер.

"Да, но"

Сказав такую фразу мужчине, женщина перечеркивает все сказанное до этого. Никто из людей не любит, когда его слова пренебрежительно отбрасывают

"А помнишь, как ты …"

Известный модельер подчеркнул, что о какой бы ошибке или проступке не говорилось, если женщина простила однажды, то стоит оставить это в прошлом.

"Мягко критикуйте моменты в настоящем: так больше шансов, что мужчина задумается и изменит свое поведение", – подытожил Тан.

Коротко о знаменитости:

Андре Тан (Андрей Тищенко) – 39-летний украинский модельер родом из Харьковской области. Еще в 11 лет начал заниматься шитьем и тогда придумал себе псевдоним. Числиться в Книге рекордов Украины, как самый молодой дизайнер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андре Тан рассказал свою историю успеха. По его словам, раньше он едва мог прокормить себя, а теперь в планах у знаменитости развитие компании.