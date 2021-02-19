Зависимость от гаджетов может вызвать у подростка мысли о суициде – ученые

У подростков, которые на протяжении длительного времени смотрят телевизор или играют в смартфоне, в будущем могут возникнуть мысли о суициде.

Такое заявление сделали ученые, проведя новый научный эксперимент. Автор данного исследования Сара Койн, заместитель директора Школы семейной жизни Университета Бригама Янга, 10 лет наблюдала на группой подростков от 10 до 13 лет. Об этом пишет Nypost.

"Нельзя совершенно точно утверждать, что зависимость от современных гаджетов может стать причиной суицида. Однако постепенное отдаление от родных и друзей – явный признак того, что у подростка могут быть проблемы", – объяснил семейный терапевт Пи Джей Венгер.

Лучшим выходом из ситуации будет вариант, когда родители установят ребенку четкие временные рамки, которые он может посвятить гаджетам. Также необходимо уделять достаточно времени детям: выходить с ними на прогулку, ходить в кино или найти совместное занятие.

Эксперты резюмируют, что социальные сети лишают ребенка возможности пройти социальную адаптацию в окружающем мире, и "они могут быть не готовы к тому, с чем столкнутся в сети".

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