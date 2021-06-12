Во времена тяжёлых потрясений, вера в чудо оживает в людских сердцах. А точнее сказать, оживает она в головах. И кому-то она действительно помогает преодолеть выпавшие испытания, но другим вредит, побуждая вести себя инфантильно, или, что ещё хуже – просто сидеть сложа руки, думая, что всё исправится само собой, каким-то волшебным образом. Наш нынешний период жизни, благодаря пандемии, безусловно относиться к кризисным и стрессовым. А потому, я считаю необходимым, проанализировать то, каким образом сохранить в себе здравое отношение к проблемам, и в то же время, не утратить веру в лучшее.

Начну с того, чем вера с психологической точки зрения сильна:

1) Мотивация.

Во времена всемирного кризиса важно, из-за стресса, не утратить то побуждение к активным действиям, которое способно изменить нашу ситуацию к лучшему. И здесь вера в то, что это возможно, как неоспоримая истина, даёт нам тот внутренний энергетический заряд, который способствует нашему движению вперёд.

2) Защита.

В ситуации, когда мы не способны контролировать складывающиеся во круг нас обстоятельства, вера в перемены к лучшему, помогает нам защититься от этого угрожающего хаоса. А эта защита, в свою очередь, помогает обрести уверенность, как в завтрашнем дне, так в общем благоприятном для нас исходе.

Видео дня

3) Обретение нового смысла.

Когда из-за пандемии и кризиса у людей нарушился, или полностью разрушился прежний уклад жизни – многие потеряли работу, застопорился бизнес, а значит и постоянный доход – кому-то приходится начинать жизнь, что называется, с нуля. А это становиться по-настоящему возможным, лишь когда человек находит в этом новый, значимый для себя резон. И вера, в такой ситуации, может активно стимулировать его обретение.

Но чем же вера, в таком случае вредна: 1) Иррациональный подход.

Я, в своей практике, уже столкнулся с людьми, которые в этот наш сложный период, на фоне резкого ухудшения своего финансового положения, стали очень активно покупать, даже не продукты долго хранения, а… лотерейные билеты! Так устроена психика у определённого числа людей, что яркая мысль: "Я же хороший! А потому удача, именно сейчас, улыбнётся мне обязательно!!" – становиться чуть ли не ведущим мотивом всего их поведения. В такой ситуации, вера в свою избранность везением, может стать большой проблемой.

2) Пассивное ожидание перемен.

Увы, но тех, кто слишком сильно полагается на удачу, вера подводит первыми. Сама идея того, что сейчас надо просто "перезимовать", а дальше жизнь сама всё выправит, позволяет людям в сложных жизненных обстоятельствах просто ждать с моря погоды, теша себя мифами о неизбежности лёгкого счастья…

3) Инфантильность.

К сожалению, для людей сильно "ушибленных" верой, также характерно очень наивное, почти детское отношение к своим проблемам. Убеждённость в том, что счастье может само упасть тебе на голову (особенно, когда ходишь везде без каски) способна очень сильно навредить в обстоятельствах, требующих активных и решительных действий. И этот третий пункт, если в жизни человека уже присутствуют два предыдущих, только довершает разгром и без того непростой жизни.

Подводя итоги своего анализа, у меня напрашивается всего один парадоксальный вывод: Очень иррациональное по своей сути понятие "вера" –неважно, в чудеса, или высшие силы – идёт нам на пользу только при самом рациональном и серьёзном к нему отношении. Иными словами, необходимо "верить" в себя, чтобыспособствовать личному активному движению, а не торможению. И только тогда, вера действительно способна нам помочь в достижении успеха, созданного нами, а потому – заслуженного, повышающего уважение к себе и дающего бесценный опыт в преодолении сложных препятствий на пути к личной гармонии. А поскольку весь свой путь мы сами создаём в собственной голове, то и ответственность за конечный результат всегда остаётся с нами, а значит, и зависит полностью от нас. С чем я всех искренне поздравляю! И благодарю за внимание!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.