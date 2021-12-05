На вулиці стало ще більш холодно і сумно. Сірий ранок. Сірий вечір. День такий короткий, що наче й не починався, так, недогризок, а не день. Відчайдушно хочеться зануритися у щось тепле й м’яке. І я подумала, що непогано б поговорити про психологічні відносини між нами: чому ми любимо їх, а вони, може, нас теж, звідки взялися ці дивні стосунки і що, нам, людям, вони дають. Тобто про наших киць і котів.

Думаємо: ми добре знаємо, що вони полюбляють їсти, про що просять, який у них настрій, ми купуємо їм ковдрочки, іграшки, але напевно ніхто не знає, що криється за котячою скрадливою ходою й до кого улюблениця зібралася або від кого? Кішка – авантюристка, то ластиться до нас, тулиться до ніг, то холодно відокремлюється, мовляв, гуляю тут сама по собі. Ніхто не може зрозуміти бажання тварин, які нікому не коряться. Але люди все одне люблять цих непередбачуваних і некерованих тварин ось вже 5 тисяч років! І не завжди вони існували для того, щоб ловити мишей. Про це вперше згадується у Старому завіті. У ковчегу Ной погладив слона, зі слона вискочила свиня, зі свині – кішка. У котячій біографії є й не тільки та звані “робочі” історії з ловлі мишей – вони були ідолами, як у країні пірамід, або як на сході, де їм дозволялося навіть заходити в мечеть. Ну і відомий факт, що Європу кішки врятували від пандемії чуми. Але не задалося у середньовіччя: їх, особливо чорних, спалювали разом з потенційними відьмами. Може тому й досі дехто плює через плече, коли чорна кішка перебіжить дорогу? Але чорні пухнастики, як на мене, найкрасивіші.

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Ну а психологи встановили той факт, що нявчання – мова котяча – має майже сто звуків, за допомогою яких вони людьми керують і змушують виконувати свої забаганки. Яка користь від котів, крім радості спілкування і психологічного комфорту? Вчені кажуть, що кіт – це наша аптечка, швидка допомога. Є навіть метод - кішкотерапія, який розроблений у Лондонському інституті лікувальних методів впливу. Впритул цим питанням там зайнялися після того, як одного разу вночі у лабораторію, де допізна проводили експерименти, увійшла інститутська улюблениця кішка Марта. Коли вона проходила повз генератора струмів низької частоти, несподівано зашкалило датчики. Заради інтересу вчені вирішили виміряти електромагнітне поле Марти. Яке ж було здивування, коли виявилося, що вона здатна виробляти набагато більш сильне поле, ніж генератор. Після цього фахівці вирішили продовжити експеримент. У той час в інституті розробляли метод лікування хронічних запальних захворювань за допомогою струмів низької частоти. Пам'ятаючи про реакцію датчиків на кішку, вчені розділили хворих-добровольців на дві групи. Одну групу продовжували лікувати за допомогою струмів низької частоти, а людям з іншої групи пропонували гладити кішку, тримаючи її на хворому місці. Потім порівняли результати експерименту: з кицею одужали всі, без киці - майже всі пацієнти. Вчені стверджують, що низькочастотні струми у кішок виробляються завдяки її тонкій і ніжній шерсті. Коли тварина рухається, виникає таке собі електричне поле. Крім того, під час сеансу кішкотерапїї з’ясувалося, що швидше загоюються тканини й поліпшується їхнє кровопостачання. Провівши безліч експериментів, фахівці прийшли до висновку, що найкраще така терапія діє при лікуванні запалення суглобів. Звісно, що ви в цей час співпрацюєте з лікарями, а не тільки з котом!

Психіатри з Англії і Америки, які працювали в спеціалізованих клініках для особливих дітей, теж проводили дослідження щодо терапевтичних здібностей кішок. І з'ясували, що вони серйозно допомагають тим, хто страждає психічними захворюваннями. Власне, так само як і тим, хто страждає на серцеві розлади, має проблеми з ушкодженнями мозку. Вчені з Інституту спілкування тварин в Північній Кароліні, які протягом кількох десятиліть досліджували котячі голоси, виявили, що коли пухнастики волають, це дає їм змогу швидко відновлювати свої сили. Звичайно, у випадках захворювання треба звернутися до лікаря, а не до кішки. Але ж муркотіння взагалі дуже приємно. Воно робить благотворний вплив на нервову систему, у людини поліпшується мозковий кровообіг, нормалізується тиск і стабілізується серцевий ритм. До речі, статистика стверджує, що любителі тварин взагалі звертаються до лікарів на значно рідше, ніж люди, байдужі до них.

Кішок, на відміну від собак, підкупити їжею дуже складно. Навіть якщо ви будете давати чужому котові їжу, його ставлення до вас не зміниться. Вони дуже тонко відчувають ваші емоції. Кіт не вибачить вам, якщо ви його тільки використовуєте. Бо відомі комічні ситуації, коли після примусового (зрозуміло, для тварини) сеансу кішкотерапіі зверталися до лікарів з серйозними подряпинами, отриманими від пухнастого лікаря. Ну а ще, коли ми тримаємо на руках кота, то завжди посміхаємося. А посмішка збільшує здатність людини пізнати й оцінити світ, побачити красу і добро в природі і в людському житті, змушує відчути, що існують різноманітні зв'язки між нею і світом.

А скептики, почувши, що ми тут з вами говоримо про котів, скажуть – от дурниці! Ну, то ви просто надто серйозні. Але, наприклад, Маргарет Тетчер була надто серйозною жінкою і політиком, а сама дуже любила кота Уілберфорса, який служив в резиденції прем’єр-міністра і пережив зміну чотирьох голів уряду. Маргарет пестила його і годувала смаколиками. Про його смерть прем’єрці було особисто повідомлено на засіданні кабінету міністрів. Так що варто змінити до них ставлення на позитивне, і може в результаті хтось пожаліє та візьме додому безпритульне кошенятко, дасть йому домашнє тепло.

І взагалі, коли на душі шкребуть кішки, пошкребіть кішку – побачите, все в житті стане набагато краще!