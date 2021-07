В Нью-Йорке начали снимать продолжение культового сериала "Секс в большом городе". Это будет мини-сериал, который выйдет под названием "И просто так…" (And Just Like That…). И, по правде говоря, я очень рада. Начинала я его смотреть, когда была лет на десять моложе героинь фильма (собственно, и сейчас разница сохранилась). Интерес к этому фильму у меня был огромный. Ну, это, знаете, когда у тебя только один половой партнер за жизнь, а тебе предоставляют энциклопедию с типажами мужчин и вариантами взаимоотношений. Очень познавательно и увлекательно! Я буквально проживала с героинями их истории и, более того, роль каждой из них примеряла на себя. Это как прожить несколько жизней одновременно. Ну, и что скрывать, я много нового узнала о сексе - в сериале встречались сюжеты с такими девиациями, что за жизнь не встретишь. А натура у меня ищущая, жаждущая познания.

Короче, я жду с нетерпением. Особенно интригующе то, что актрисы будут играть свой возраст. 56-летняя Сара Джессика Паркер, 56-летняя Кристин Дэвис и 55-летняя Синтия Никсон вернулись в продолжении в знакомых ролях, и только Ким Кэтролл (64 года) отказалась от участия в проекте. Как будто бы снова кто-то заглянет туда, где мне еще предстоит оказаться. И это ощущение очень похоже на то, что было при просмотре первых сезонов #сексвбольшомгороде. Уверена, сценаристы нам вскроют общественные стереотипы относительно зрелых женщин и их интимной жизни. Должно быть очень любопытно.

Тем более, что эти стереотипы уже вовсю вылазят в комментариях под новостью о съемках. "Это не секс в городе, это климакс в городе", "жалкое зрелище", "тот случай, когда не надо", "грустно смотреть на стареющих актрис", "как вязать носки в постели", "как жить, когда тебя не хотят", - такие сообщения пишет, как бы вы думали? Конечно, русскоязычная публика. Та самая, которая никогда не постареет, сексуальную жизнь закончит в 40, чтобы не травмировать партнера, а раздеваться на пляже перестанет в 35, чтобы не пугать дряблыми телесами окружающих.

Я думаю, это смелость и авторов сериала, и самих актрис. Это смелость не бояться показать морщины, седину, какие-то другие возрастные изменения (хотя они все в прекрасной форме), не бояться разницы между собой в том сериале и собой теперешней. Я очень надеюсь, что фильм будет честным, что актрисы покажут именно зрелую красоту и зрелую сексуальность и не будут играть в себя прежних. А также я надеюсь, что фильм раскроет много проблем и зашоренных взглядов в отношении женщин в возрасте 55+.

А что думаете вы по поводу нового сериала? Как относились к старому? Интересно ли вам, что получится на этот раз?

