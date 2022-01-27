В современном мире, где огромная доля общения проходит в соцсетях, люди придумали много разных способов привлечь к себе внимание. Хотя эти уловки не так уж и новы.

Решила продолжить эту тему и сегодня поговорим про ГЭТСБИНГ.

ГЭТСБИНГ (англ. gatsbying) - одно из самых распространённых явлений в соцсетях. Хоть раз в жизни мы все прибегали к гэтсбингу. И я тоже))

Название явлению дал тот самый "Великий Гэтсби" Френсиса Скотта Фицджеральда, которого так очаровательно сыграл Ди Каприо.

Кто читал книгу, должен помнить, что там описывались огромные вечеринки, которые устраивал Джей Гэтсби для всего Нью-Йорка. И ради чего? Ради того, чтобы на них пришла лишь одна особа - его возлюбленная Дэйзи, которая давно и несчастливо была замужем.

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То есть вот это все - ради того, чтобы поймать в сеть лишь одну золотую рыбку. Когда нибудь однажды...

Как мы делаем?

Гэтсбинг – это когда вы выкладываете в соцсети контент с намерением, чтобы его заметил "тот самый" один человек. Да, вы пишете вроде как для всех, а должен прочесть лишь один.

Поссорились с девушкой? - Сниму побольше stories, чтобы видела, как мне весело без нее. Симпатизируете коллеre? - Вот ему моя горячая фотография в ленте, пусть слюнки пускает!

Нужно кому-то что-то доказать? - Напишу умный пост и он/она поймёт, что это про него/её. Возможно, услышит и измениться)

Или вот ваша подруга выкладывает в инстаграм селфи с текстом "Собираюсь вечером на вечер Вани Якимова, кто хочет со мной?". Но вы-то знаете, что сообщение адресовано не всем: подруга надеется, что на её предложение откликнется конкретный человек, который ей нравится, а не вы. Возможно, она даже выяснила, что ему по душе этот поэт — так шансы на успешное попадание увеличиваются.

Часто послание, действительно, доходит до адресата. Поэтому гэтсбинг не так уж плох, как может показаться. Но в любом случае это отчасти манипуляция, хотя иногда и повод сказать важное в тот момент, когда тебя не слышат и не замечают.

А вы писали хоть раз что-то в соцсетях для одного единственного человека?

Давайте не бояться быть искренними, ведь это так несложно!