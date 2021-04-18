Увидела такую фразу в комментариях.

Интересно.

Т.е. если дочь забеременеет, понятно, какие из этого могут получиться проблемы. Она могла бы остаться с ребенком одна. Некоторые отцы детей не могут и не хотят поддержать финансово, и некоторые не хотят никак участвовать в воспитании ребенка. И не понятно, как ей прокормить ребенка, если она должна с ним сидеть одна. На работу-то его не возьмешь. А пытаться как-то учиться или работать из дома, с младенцем на руках - тоже очень непросто (для многих - практически невозможно).

Комментарий был написан под историей, где большая вероятность, что ребенок родится инвалидом. Тут вообще страшно: Не понятно, что именно будет с ребенком. Сколько мы здесь читали историй, когда не ясно, какие будут ограничения. Будет ли ребенок видеть, слышать, ходить. Общаться, понимать. Сам себя обслуживать. Есть. Сидеть. И часто это не понятно с самого начала. И, даже когда понятно - несколько раз были письма мам, которые знали, что ничего почти не будет, и все равно оставляли ребенка, и не отдавали в дом инвалидов, и ухаживают, годами. И практически всегда в какой-то момент отцы из этой истории исчезают. Не выдержал. предлагал ребенка отдать, и ушел, когда она не согласилась. Сказал, что не может на это смотреть. Помогает деньгами, честно платит алименты, но у него новая семья, со здоровыми детьми и нормальной жизнью.

А женщины - они почти всегда остаются с этим, неважно, как оно будет развиваться. И остается им только пожелать, чтобы они с этим остались не одни, и второй человек, который принимал участие в рождении этого ребенка, не ушел.

А "с сыном проще - он не может забеременеть". Получается, что с сыном все проще? Можно самоустраниться из этой истории? Ну да. Придется алименты платить, это неприятно. Но жизнь у него останется. Он сможет дальше учиться, работать и искать новую семью. На этот раз - с умом и с расстановкой. Хорошо все продумав. Ему не обязательно переживать все бессонные ночи, пеленки, сидение с младенцем, который забирает 100% сил и внимания.

И если родится инвалид - он может уйти, потому что ему слишком тяжело на это смотреть? Он может все это оставить маме? Которая сама виновата, если не хочет отдавать такого ребенка в дом инвалидов? Он может послать денег, и тогда ему и предъявить ничего нельзя. Он же помогает.

Никому не приходит в голову, что сын - это тоже человек. Который может взять на себя ответственность за своего ребенка. Потому что не может иначе, потому что любит. И, кстати, сыновья могут и одни остаться с ребенком, и такое бывает. И не только потому, что мамы могут умирать. Сюрприз! Мамы тоже иногда самоустраняются из жизни своих детей. Им тоже может остро захотеться искать себя, или они ощутят невыносимость ситуации и просто откажутся выполнять свою роль в семье. Им может оказаться важнее карьера. И проблемы у них бывают. Их тоже может гораздо больше устроить вариант платить алименты другой половине, исходя из доходов, и жить спокойно, в другом месте, занимаясь своими делами. Навещая ребенка раз в неделю или месяц. Или не делая этого.

Помните, недавно обсуждали тут суд. Когда мужчина и женщина так договорились. Он хотел, чтобы ребенок родился и его не отдавали на усыновление. Она не хотела им заниматься. Они по всей форме договорились, что она будет платить алименты и жить своей жизнью, потому что ей это важно. А он будет сидеть с ребенком сам, один. Устраивая всю свою жизнь "между этим". Все так хорошо начиналось. ачерез год он осознал. что ему это слишком трудно, и бросился с ней судиться. Но она не изменила свое мнение. Имеет право. Воспитывай ребенка дальше, или отдавай в детдом. ничего не знаю.

А если ему не надоест через год, а если он захочет (и посчитает нужным) нести все на себе. Потому тчо это его ребенок, и других вариантов он даже представить себе не может? Почему, и с какой стороны тогда легче, что он - сын?

Когда вот это говорят: "Слава богу у кого-то сын, он хоть забеременеть не может", думают ли люди, что сделать ребенка женщине - это совсем другое, гораздо менее серьезное и ответственное, чем родить? И это ведь потому, что все общество так устроено. Хорошо сыну, от него ничего такого не ожидают и не требуют. Он по крайней мере может выбрать, участвовать в этом, или нет. Женщина не может.

Главное, чтобы сыновьям такое не рассказывали.

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