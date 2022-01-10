Психолог назвала четыре детские травмы, которые ломают нам жизнь

Все мы родом из детства, а вместе с нами и наши комплексы, внутренние барьеры, проблемы в коммуникации и многое другое. В хрупком возрасте человек наиболее уязвим к словам и действиям родителей, бабушек и дедушек, друзей и учителей в школе, соседей и просто окружающих. Они могут оставить серьезную психологическую травму, которая в будущем будет мешать полноценной жизни взрослого мужчины или женщины.

Психолог Евгения Береза в журнале Мarie Сlaire объяснила, что дети совершенно не умеют фильтровать и анализировать информацию, поэтому она проникает в несформированное подсознание и способствует развитию комплексов. Эксперт привела примеры, как детские травмы влияют на жизнь взрослого человека.

Комплекс жертвы

Довольно распространенная проблема среди молодежи и зрелых людей. Такие постоянно жалуются, что делают слишком много для кого-то и практически ничего – для себя. Однако при этом, ничего не меняют, а лишь продолжают ставить чужие интересы выше своих, нанося ущерб своему психологическому, а порой и физическому здоровью. В последствии это помогает "жертве" манипулировать окружающими и привлекать внимание к собственным страданиям.

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Детская травма:

Есть повод предполагать, что будучи ребенком такой человек часто слышал от мамы, папы или другой значимой фигуры, как сильно для него стараются, как много делают и как от этого устают. Кроме требований благодарности, малышу внушают, что мнение "соседа дяди Пети" – очень весомое. Так чадо начинает думать, что суждения "авторитетного соседа" куда важнее, чем его собственные, а также осознает: если я что-то для кого-то делаю, то потом могу манипулировать этим человеком.

Комплекс неполноценности

Такая проблема появляется, когда человек считает себя недостаточно хорошим для чего-либо. Он внушает себе, что не достоин счастья, любви, заботы. К примеру, мужчины убеждают себя в том, что они не подходят для отношений с определенной девушкой. Поэтому начинают компенсировать выдуманные недостатки внешними атрибутами: телефон, машина, дом. Эти вещи не приносят ему искренней радости, зато кричат о детских травмах.

Детская травма:

"Посмотри, как Дима играет в футбол, а ты так не умеешь", "Послушай, как Таня поет на сцене, а у тебя нет никакого таланта". Эти фразы, сказанные зачастую без злого умысла, становятся причиной серьезных проблем и внутренних барьеров уже взрослого человека. Ребенка они унижают и дают почувствовать себя ни на что не способным. Сравнивать одно дитя с другим – большая ошибка, которая в будущем сыграет весомую роль в общении парня или девушки с окружающими.

Комплекс превосходства

Обратная сторона комплекса неполноценности – ничем не лучше. Человек регулярно напоминает сам себе: я лучше всех, я знаю как правильно, вокруг одни дураки. Он боится своих неудач, поэтому скрывает проблемы за маской самоуверенности и самовлюбленности.

Детская травма:

В прошлом таким людям не давали права на ошибку. Скорее всего родители требовали выполнения всех задач только на отлично, а за каждый промах, даже самый незначительный, наказывали. Однако делали это исключительно "за закрытой дверью". Перед посторонними ребенка расхваливали, гордо показывали медали с олимпиад и говорили об успехах в школе. Теперь сформировавшаяся личность, боясь снова допустить оплошность, заведомо хвалит себя перед другими.

Комплекс Дон Жуана

Мужчины с длинным списком любовниц уверены, чем больше женщин они очаруют, тем больше в них мужского. Таким образом казанова хочет показать окружающим свое превосходство. Однако за маской героя-любовника прячется ранимый мальчик с серьезным комплексом родом из детства.

Детская травма:

Какая-то значимая женская фигура (мама/бабушка/учительница/первая любовь) больно и жестоко поступила с его достоинством. Что важно, для унижения мужского эго не обязательно устраивать глубокие громкие сцены – хватит пренебрежительного взгляда. Безобидная насмешка могла сделать из хорошего парня самовлюбленного Дон Жуана.

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