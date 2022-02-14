Сегодня с интересом прочитала статью какого-то Андрея Иванова о том, какие признаки выдают одинокую женщину в быту. Честно говоря, я думаю о женщинах хорошо, и искренне надеюсь на то, что большинство женщин, приглашающих мужчин в свои квартиры, по умолчанию одиноки. Но ознакомиться со списком было интересно.

Порядок в квартире

У одиноких женщин в квартире обычно чище, чем у замужних. А все почему? А все потому, что своим чрезмерным перфекционизмом чистоплотные женщины буквально выживают мужчин из дома. Так считает автор. И я, пожалуй, с ним соглашусь, но с одним дополнением.

Обычно хуже всего с порядком в квартирах, где несколько детей. Именно этим объясняется тот факт, что многие разведенные граждане презрительно говорят о поддержании порядка – мол, делов-то на 15 минут в неделю. В то время как жена утверждала, что присесть не может – все время что-то где-то испачкано, растоптано, разлито. Наверняка, обманывала!

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Так что излишняя тяга к совершенству тут ни при чем. Просто убирать за одним человеком действительно проще и быстрее, чем за тремя-четырьмя.

Шкатулка с воспоминаниями

У каждой одинокой женщины, якобы, имеется тайная шкатулочка, в которой она хранит письма от возлюбленных и прочую романтическую ерунду. Одинокие женщины склонны в тиши предаваться воспоминаниям о прошлом, постоянно вспоминая выпорхнувшего из гнезда орла.

Интересно, конечно, как мужчины видят нас со стороны, но вот незадача – женщины, бережно хранящие письма от возлюбленных в шкатулочках, давно перешагнули 60-летний, если не 80-летний рубеж… Именно потому они и живут прошлым – в большей степени потому, что пожилые. А не только потому, что одинокие. Что же касается более молодого возраста, то я не видела ни одной такой шкатулочки. Максимум – непотертые сообщения в телефоне.

Инструменты

У одиноких женщин, мол, на кухне есть инструменты, потому что им приходится все делать самим. Такие женщины не хотят каждый раз обращаться к мужчине за помощью, хотя могли бы. Потому, наверное, и одинокие.

Может быть, автор и прав – какая-то же у него была выборка для исследований. Однако мои наблюдения за живой природой показывают – чаще всего у одиноких женщин под рукой есть номер недорогого "мастера на час". Причем скорость решения проблем таким мастером иногда выше, чем скорость решения проблем вечно занятыми мужьями.

Плед

Но больше всего, конечно, меня поразил плед. Угадайте, чем занимаются под ним одинокие женщины? Правильно, мечтают о новых гармоничных отношениях. Как быть с пледами в квартирах замужних женщин, при этом совершенно непонятно. Без пледа плохо и неуютно. Не мужчиной же укрываться, в самом деле.

Впрочем, основная идея прочитанной мною статьи довольно проста. Если есть одинокая женщина, она непременно целыми днями думает о мужчинах. О бывших, или о будущих. Придет в чистую квартиру, достанет заветную шкатулочку, залезет под плед и думает: хорошо бы мужик пришел, кран починил…

А вы говорите, равноправие. До сих пор кто-то живет в мире, который вращается вокруг мужчин, а не вокруг своей оси…