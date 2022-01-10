У меня к вам встречный вопрос. Кого вы хотите вырастить? Сильную и независимую личность или вечно потерянного и инфантильного олененка?

Я считаю, что проблема наших детей в том, что мы их от всего оберегаем. Для того, чтобы дети были самостоятельными, их надо приучать самостоятельности. Если вы ПОСТОЯННО тюкаете ребенка и указываете ему, что делать — будьте уверены, вы получите как раз олененка, а не самостоятельную личность.

У меня неоднократно была следующая ситуация. Соня подходит ко мне на детской площадке и говорит: "Папа, мне девочка не дает спуститься с горки!" Я подсказываю ей: "Сонь, поговори с ней, проведи диалог, скажи: давай ты мне дашь прокатиться, а я тебе что-то взамен. Не просто требуй, а предлагай какую-нибудь альтернативу!" Я просто хлопал в ладоши, когда Соня все-таки договорилась и эта девочка в итоге стала ее "подругой на полчаса". Круто, когда ребенок сам умеет договариваться и решать свои проблемы! В эти моменты особенно чувствуешь родительскую гордость за свое солнце.

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P.S. Это не значит, что ребенка нужно оставлять на произвол судьбы. Наоборот, его нужно постепенно приучать к социальной самостоятельности, шаг за шагом. Без вашей помощи он далеко не уедет, уж поверьте!

А вы одобряете такой подход в воспитании?