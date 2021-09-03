Мої улюблені секрети висококласної панни

Постава. Панна ніколи не горбиться, навіть якщо її здолала втома і побило життя. Рівна спина, голівонька рівна. Між підборіддям і грудьми має бути відстань з долоню. Якщо голова хилиться додолу, як зів‘яла жоржина, пані матиме невпевнений вигляд.

Погляд. Панна ніколи не відводить погляд, хіба бачить щось зовсім непристойне. Вона дивиться на співрозмовника з теплом та увагою, навіть якщо той пропащий.

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Розмова. Пані добре знає, що говорити про коронавірус, борги, антихристів і дурнувату владу - заняття ледачих на лавці біля під’їзду. Панна цікавиться співрозмовником. Більше слухає, говорить мало. Вона ніколи не перебиває і не продовжує речення за того, з ким спілкується.

Приємність. Пані ніколи не бідкається і не нарікає. Навіть якщо у неї був поганий ранок, посварилася з коханим, змерзла, отримала штраф за перевищення швидкості, вона не ділиться гризотою зі світом. Пані уникає наступних фраз:

⁃ Я так втомилася!

⁃ Це жах!

⁃ Так, так, так, ага , ага ( не підтакує після кожного речення співрозмовника).

⁃ Ненавиджу це!

⁃ Коли це все скінчиться ?

⁃ Ну я і дура, віслючівна, кобила , товста корова … ( тут список безконечний).

Емоціі. Пані контролює свої радощі та гнів. Не пищить, як щур ( я не знаю, правда, чи щурі пищать), не кривить носа, якщо їй гидко, не підвищує голос, навіть, якщо їй на голову ляпнуло з кондиціонера.

Уважність. Пані завжди чуйна до чужого лиха. Навіть якщо не має часу, викличе швидку, коли побачить, що хтось лежить безжиттєво на вулиці. Вона займається благочинністю анонімно. Дзвонить стареньким родичам. Панна чуйна до ближнього.

Одна моя знайома поспішала на роботу. Раптом їй просто перед ногами впала дика гуска. Птахи летіли у вирій - а ця бідолаха не здолала. Моя подруга відклала справи і відвезла пташку до притулку.

Столові манери. Панна їсть охайно, не сьорбає, як з перепою; не облизується; бортики її тарілки чисті, вона не дує на гарячу зупу. Панна користується приборами, не розмахує ними, немов відганяє злих духів . Пані не кусає хліб, не говорить з набитим ротом. І так, панна залишає трохи в тарілці, навіть якщо не наїлася.

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