Наверное, уже все в мире осознали те разрушительные последствия, которые наступили в результате пандемии COVID-19. Но, если попытаться посмотреть на эти последствия с объективных позиций Положительной Психологии, уже сейчас можно отметить, что также значительно возросло количество людей которых накрыла не только пандемия, но и настоящая лень-матушка. А она, как известно, может побуждать нас не только сидеть сложа руки, но и перестраивать под свои нужды весь окружающий мир. И именно это является одной из ключевых черт, которые отличают нас людей от животных. Любое живое существо вынуждено подстраиваться под окружающую среду, и только человек, благодаря абстрактному мышлению, способен подстраивать любые внешние обстоятельства под себя. Но если разбирать эту ситуацию в деталях, то надо отметить, что вообще существует лень двух видов:

1. Лень деструктивная. Такая лень может проявляться в полном безразличии человека ко всему тому, что происходит с ним и вокруг него. Она может свидетельствовать о наличии определенной патологии в его характере, мешая его эффективной адаптации и нормальным отношениям с окружающими. И в крайних своих проявлениях – в случае полного отказа следить за своей внешностью и гигиеной – может свидетельствовать даже об определённом психическом заболевании. Кстати, сюда же можно отнести и пресловутую прокрастинацию, которая, среди прочего, может говорить об очень серьезном психическом истощении (астении) у данного человека.

2. Лень конструктивная. А вот эта форма лени может быть следствием только ситуативных факторов, и хорошо стимулировать человека с точки зрения его креативных способностей. А перечислить положительные последствия такой формы лени – довольно легко:

- Усиливается умственная деятельность. Когда человек, в наше время, вынужден значительно уменьшить присущую ему физическую активность, это в свою очередь может усилить его активность интеллектуальную. Мы начинаем больше задумываться над собственной жизнью и приобретенным опытом. - Оптимизируется собственный труд. На смену часто хаотическом движению вперед приходит осознание, что свои усилия необходимо применять более разумно. Поэтому человек начинает учиться (если до этого не умел) расставлять для себя приоритеты, и более тщательно относиться к собственным желаниям и насущным потребностям. - Открываются глаза на собственные слабые и сильные места. Среди прочего, конструктивная лень дает нам время и возможность познакомиться ближе с собственной личностью, и даёт время понять и переосмыслить пути личного развития. Становится проще определить, что именно нужно в себе усилить, или скорректировать для более эффективной деятельности и работы. - Происходит избавление от лишнего стресса. Когда человек становится более рассудительным и благоразумным в собственных поступках, он становится более аккуратным и взвешенным при принятии рискованных решений. Это, в свою очередь, уменьшает риск потерпеть неудачу и обеспечивает лучшую сохранность его нервной системы. - Стимулирует изобретательность. Ну, и наконец, пожалуй, главное – невероятное количество изобретений, от стиральной машины до микроволновой печи, стали возможными именно из-за неудержимого стремления людей максимально облегчить и упростить свою собственную, прежде всего – бытовую жизнь. А потому лень очень часто пригождается тем, кто пытается оптимизировать свой быт, сделав его еще более удобным.

Так вот суммируя всё вышесказанное, какие, по моему мнению, нужно из всего этого сделать выводы: 1) Лень – это хорошо, но тогда, когда вы ленитесь эффективно. 2) Очень важно, чтобы вы руководили своей ленью, а не она вами. 3) Подстраивая окружающий мир под себя, очень важно научиться делать это без ущерба для него. Потому что окружающая среда очень плохо переносит нашу лень, если она становится деструктивной и разрушительной.

А поэтому я всем желаю рационального и бережного отношения как к своему внутреннему, так и к нашему общему внешнему миру, которые постоянно, дополняя друг друга, дают нам возможность жить полноценно. И только тогда, известное выражение: "Лень – двигатель прогресса", получит по-настоящему победное значение, в наше непростое время борьбы с пандемией.

Благодарю за внимание!

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