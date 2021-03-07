Каждый пятый мужчина предпочитает женщин моложе минимум на 5 лет – исследование

Новое исследование, проведенное в Великобритании, показало, что каждый пятый мужчина предпочитает встречаться с женщинами как минимум на пять лет моложе его.

Привлекательная внешность и здоровье – основные причины их выбора, сообщает Daily Mail. Чтобы удостовериться в этом, ученые из университетов Линкольна и Суонси проанализировали 120 тысяч профилей пользователей сайта знакомств eHarmony.

В частности, анализ показал, что каждый пятый британский мужчина состоит в отношениях с женщиной на пять лет моложе его. Однако при этом, по мнению исследователей, мужчины-отцы более открыты для знакомств с женщинами-ровесницами из-за смены приоритетов и основных ценностей.

В то же время исследование показало, что в среднем женщины предпочитают встречаться с мужчинами, как минимум, на полтора года старше из-за эмоциональной зрелости и желания серьезных отношений последних.

А изучив население Великобритании в целом, ученые обнаружили, что средняя разница в возрасте для женщины и ее партнера составляет 20 месяцев, в то время как в среднем мужчины состоят в отношениях с кем-то на 13 месяцев моложе.

При этом популяционный анализ показал, что не существует разницы в возрасте среди мужчин, которые не желают иметь детей. Это указывает на то, что рождение ребенка может быть ключевым моментом в отношении к возрасту партнера, отмечают ученые.

"Это исследование демонстрирует, что, хотя существует сложная мозаика факторов, которые в определенной степени влияют на наш выбор партнера, мы по-прежнему руководствуемся фундаментальной биологией во все более сложном мире", – говорит доктор Робин Крамер, один из авторов исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван возраст, в котором женщины и мужчины находятся в расцвете сил. Исследователи из США смогли найти ответ на этот вопрос благодаря данным сайтов знакомств.