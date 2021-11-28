Как сообщить плохую новость, чтобы не сделать еще хуже. 6 советов

Мало кому нравится приносить плохие новости, однако иногда другого выбора нет. Многие задаются вопросом, как правильно сообщить человеку дурные вести, чтобы не обидеть, эмоционально травмировать или не сделать хуже.

Отметим, что в древности человека, который приносил плохую весть, могли казнить. К счастью те времена прошли, но подсознательно люди автоматически негативно относятся к тем, кто огорчил их. OBOZREVATEL сделал подборку советов, что делать с этим и как правильно сообщать плохие новости.

Репетиция

Перед тем, как пойти и сообщить человеку плохую новость, стоит прорепетировать ее подачу. Это нужно для того, чтобы найти в себе баланс между уверенностью и серьезностью. Важно высказать вслух свои основные мысли и поработать над жестами.

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Высказать лучше при встрече

Важно выбрать подходящее место и время. Плохую новость лучше сказать при встрече, поскольку это позволит ответить на все вопросы, увидеть реакцию и проговорить какие-то моменты. Отметим, что текстовый формат вероятнее всего не подойдет для плохих новостей.

Предупреждение

Перед тем, как уведомить, нужно предупредить заранее, что новости плохие. Таким образом, человек психологически подготовится, у него снизится вероятность шока или истерики.

Настрой

Важно показать человеку, что намерения доброжелательны, ведь если этого не сделать, то он будет думать, что это все на зло. Нужно сразу же рассказать, что можно и необходимо сделать, чтобы решить проблему и не допускать ее в будущем.

Манера подачи

Необходимо говорить мягко, но прямо и честно, проследив за тоном речи. Также важно говорить суть, а не "лить воду" и возможно подкрепить информацию фактами, поскольку собеседник может не поверить и принять слишком эмоционально.

Без оправданий

Важно помнить о том, что произошедшее – это факт, который нужно принять. Не стоит его оправдывать или анализировать, поскольку это может стать источником раздражения слушателя.

Реакция

Стоит отметить, что вероятнее всего человек войдет в стадию отрицания и вполне может уйти в себя, потеряв на время реальность. Важно установить с ним визуальный контакт и постараться оберегать его чувства.

Не искать позитивную сторону

Вполне естественно и нормально, что плохие новости расстраивают. Не стоит искать в них что-то хорошее, чтобы успокоить собеседника. Важно дать побыть наедине, но не покидать полностью человека.

Помощь

Когда человек уже узнал плохую новость, пережил бурю эмоций, принял факт произошедшего или же совсем наоборот, узнал весть и не поверил, плюс ко всему начал держать обиду – нужно постараться помочь, если это возможно.

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