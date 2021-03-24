Вообще-то любой конфликт – вооруженный, семейный или правовой – может иметь самые разные последствия для внутреннего мира отдельного человека. И, наверное, каждый знает, что есть люди, которые получают истинное удовольствие от постоянного противостояния с кем-то, или чем-то. Недаром же говорят: "Кому война, а кому мать родна". Но есть такой вариант конфликта, при котором даже самые заядлые сторонники различных войн и столкновений начинают чувствовать себя неуверенно, а иногда просто ужасно. И здесь, конечно, я имею в виду внутренние разборки с самим собой, которые могут вызвать хронически раздражённое состояние, а в крайних случаях, тяжелую депрессию. Итак, что же такое вообще "внутренний конфликт"? Это деструктивное эмоциональное состояние человека, при котором обостряются негативные внутренние противоречия, присущие данной личности. А какие же симптомы свидетельствуют о наличии внутреннего конфликта, и на каких уровнях личности они возникают? Пойдем по порядку:

1) Когнитивный уровень. Все начинается с того, что у человека возникают трудности при принятии определенных решений, или, когда надо выбрать что-то одно из нескольких вариантов. А это уже свидетельствует о сомнениях в собственных мотивах, целях и устремлениях. Что, в свою очередь, переносит эту неуверенность на уровень эмоций. 2) Эмоциональный уровень. На этом уровне, соответственно возникает постоянное психоэмоциональное напряжение и стресс. Которое из-за нервозного состояния, и хронического ухудшения настроения, может негативно влиять на сферу общения человека с другими, то есть на его поведение.

3) Поведенческий уровень. Когда внутреннее раздражение и стресс начинают отражаться на отношениях с окружающими, это уже приводит не только к ухудшению отношений с другими людьми, но и способно вызвать у самого человека недовольство собой (снижение собственной самооценки), и соответственно, может негативно сказываться на его профессиональной деятельности, и чувстве удовлетворения от своего труда. И еще одним негативным симптомом в таком случае может стать хроническое "избегающие поведение" личности.

Поскольку все наши внутренние конфликты, в большей или меньшей степени связаны с нашей ценностно-мотивационной сферой (куда входит собственная оценка своего потенциала, и те социальные нормы, на которые мы ориентируемся), я могу перечислить основные типы таких внутренних противоречий:

Между двух огней. Этот тип конфликта возникает, когда человеку очень трудно выбрать один из двух вариантов поведения. Приведу такой пример: если человек узнал, что кто-то из ее родных или близких совершил настоящее преступление, что делать – пойти и рассказать об этом в соответствующие органы, и чувствовать себя предателем, или промолчать, и оставить это на своей совести? Хочу, но боюсь принять решение. Это очень распространенная история, когда, например, мужчина хочет заняться каким-то видом боевого искусства, но скрывает от всех свою неуверенность и страх сильной физической боли. Или, к примеру, женщина все никак не может разорвать отношения с мужчиной, которые чем-то её не устраивают, постоянно натыкаясь на мысли, что возможно он еще исправится, а если уйду от него, наступит одиночество, душевная боль, и страх вообще уже больше никого себе не найти. Иногда, в ситуациях, когда такие отношения очень болезненные, но при этом еще и очень эмоциональные, можно легко услышать известное выражение: "Ненавижу и люблю одновременно", что еще больше добавляет внутренних противоречий. Перекресток. Здесь человеку, особенно молодому, бывает очень трудно решить куда дальше ему надо двигаться в жизни, и как именно это делать: оставить зону своего комфорта и идти за чьим-то примером, или оставаться собой, и жить, так сказать в свое удовольствие. Или, например, пытаться обязательно воплотить в жизнь все свои желания и планы (чему, иногда, мешают объективные обстоятельства, непреодолимой силы), или смириться с тем, что у тебя уже есть, но в глубине души чувствовать себя неудачником. Кстати, иногда такой тип конфликта является по своей сути конструктивным и может иметь положительные последствия, но при условии, что человек сможет принять для себя такое решение, которое позволит ему пойти по пути гармоничного развития собственной личности.

Конечно, разновидностей внутренних конфликтов значительно больше, чем я привел, потому что их сложно все просчитать, но можно предоставить чёткий план действий по их решению. Только сначала, продолжая эту тему, надо сказать о том, что особенно способствует возникновению таких конфликтов во внутреннем мире личности, а это, на первый взгляд, очень хорошие человеческие качества:

- относительно высокий уровень интеллекта, и привычка все анализировать и объяснять, прежде всего себе;

- высоко развитые ценностные и нравственные ориентиры (именно таких людей, по любому поводу начинает "мучать совесть", и они очень придирчивы к обязательному исполнению всех социальных норм);

- сложно выстроенная архитектура внутреннего мира (такие люди склонны обычным, на первый взгляд, вещам придавать слишком большое значение).

А вот теперь, переходя к работе по преодолению своих внутренних противоречий, надо выделить основные, ключевые для этого шаги:

1) Понять ситуацию в которой вы оказались, и определить в чем именно заключаются ваши внутренние противоречия.

2) Определить насколько факторы этого конфликта действительно для вас важны, и не слишком ли вы драматизируете эту ситуацию для себя.

3) Определить истинную, главную причину этого конфликта.

4) Анализируя найденную причину, самое главное – понять, о чем свидетельствует этот конфликт и какие именно решения по этому поводу вам необходимо принять. Именно принять, а не избежать их принятия! 5) От негативных эмоций (т.е. энергии) надо избавляться, или с помощью активных действий (очень подъедут физические упражнения), или с помощью активной работы, и очень хорошо если это будет какое-то творчество. И даже простое общение с людьми, вызывающими у вас позитивные эмоции, может изменить ваше эмоциональное состояние к лучшему.

6) Честно сравните свои желания и потребности, с собственными возможностями. Есть в жизни недостижимые для нас вещи, которые надо воспринимать откровенно, просто как существующий факт. И не протестовать по этому поводу, а предпринимать усилия (если это нужно, с помощью того же психолога) по выработке своего более гибкого отношения к жизни.

Подытоживая сказанное, надо быть честным, говоря о том, что внутренние конфликты могут вспыхивать в душе любого человека, но быстрее остальных, и наиболее эффективно их преодолевают те, кто хорошо понимают самые простые вещи. Например, то, что наш мир неидеален, и каждый из нас тоже, а потому эти уже обстоятельства заслуживают нашего прощения; что есть вещи, которые просто в этом мире существуют и воспринимать их надо как данность; что необходимо развивать и поддерживать в себе волевые качества, поскольку они могут очень пригодиться не только для преодоления трудностей, но и для изменения собственного мировосприятия. Но, возможно, самое главное – понять, что окружающий мир совсем не обязан отвечать всем нашим желаниям и ожиданиям, а одна из ключевых наших проблем, это привычка ждать, что наши успехи каким-то образом сами "пойдут нам на встречу". Но на встречу своим успехам, по собственной воле, идти можем только мы сами, ясно осознавая, что лишь примирение со многими волнующими нас моментами, даст нам возможность наладить отношения с собой, окружающими и внешним миром. И только тогда в нашем внутренней среде сможет возникнуть настоящая гармония, которая позволит ощутить душевный мир и покой, особенно в наше сложное время. Поэтому именно внутренней гармонии я желаю всем. И благодарю за внимание!