Как ничего не делать и не винить себя за это: действенные советы

Ничего не делать довольно просто – стоит только прекратить заниматься намеченными целями, которые вы запланировали. Однако при этом важно избавиться от чувства вины, и для этого специалисты придумали несколько эффективных техник.

Поймайте момент, когда вы листаете ленту в социальных сетях или просто смотрите в окно. И не пытайтесь его "исправить" – наслаждайтесь такой возможностью. Об этом пишет голландская журналистка и писательница Маартье Виллемс в своей книге "Утраченное искусство ничего не делать ".

Кроме того, для бездейственных минут или часов у вас должно быть специальное место. К примеру, удобное кресло у книжной полки или любимая уютная софа.

Также важно, чтобы под рукой был чистый лист бумаги и ручка. Ведь никогда не знаешь, когда гениальная идея придет в голову в следующий раз.

Но самое главное – уметь наслаждаться беззаботным временем, которое у вас появилось. Автор книги утверждает, что в этом даже можно найти повод, чтобы гордиться собой. В конце концов, помните о словах, когда-то сказанных Оскаром Уайльдом: "Ничего не делать – ужасно тяжелая работа".

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