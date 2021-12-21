Эмоциональное выгорание – явление очень современное и распространённое. Оно не является, в строгом смысле, клиническим диагнозом. Скорее это социальная особенность сегодняшнего общества, в котором к человеку, если он хочет быть успешным как в жизни, так и в профессии, предъявляется масса жёстких требований, например, таких как: высокая самоотдача, пунктуальность, скрупулёзность, стрессоустойчивость, длительная сосредоточенность на поставленной задаче и т.д.

Как вы уже, наверное, поняли, в подавляющем большинстве случаев, к выгоранию приводит непосредственно та работа, которой занимается человек. Недаром же второе название этого явления – "профессиональное выгорание". К нему ведёт целый букет из личных привычек, внешних обстоятельств и профессиональных обязанностей. По факту, основными признаками профессионального выгорания является – отстранённое, либо полностью равнодушное отношение к тем своим делам, и обязанностям, которые прежде, внутренне вдохновляли и постоянно подпитывали новой энергией. Эта апатия возникает от того, что те рабочие моменты, которые раньше давали силы и побуждали двигаться вперёд, постепенно превратились в хронический стресс, от которого человек, как бы отгораживается своим безразличием. Безразличие и отстранённость, в таком случае служат просто способом психологической защиты, для истощённой психики человека.

И если до какого-то момента, такой механизм защиты может помогать в работе, то со временем, накопившиеся негативные эмоции, не получающие выхода, начинают брать верх. В результате, у человека падает продуктивность его труда, возникает чувство внутренней опустошённости, часто наблюдается бессонница, а также повышается частота соматических заболеваний. В крайних случаях, человек открыто начинает жаловаться на то, что больше не в силах выполнять свои привычные должностные обязанности.

Вся эта ситуация, может привести любого работника к серьёзному внутреннему конфликту. Ведь с одной стороны, он может быть настоящим профессионалом своего дела, а с другой – абсолютно вымотанным человеком, который смертельно устал изо дня в день (иногда и без выходных), выполнять одну и туже работу. Отработанные до автоматизма профессиональные действия в таких случаях, могут вызывать ощущение раздражающей монотонности, а полное отсутствие позитивных эмоций и чувства удовлетворения от своей работы, лишь добавляют морального угнетения. Кроме того, к этой картине часто добавляются признаки депрессии – хронически плохое настроение и регулярные мрачные мысли. А также приступы абсолютно беспричинной тревоги. Такой человек делается очень раздражительным и особо чувствительным к тем вещам, которые раньше его совершенно не беспокоили. Или, как образно описал такую ситуацию Игорь Иртеньев: " Пыльной грудою в углу свалена посуда. Ходит муха по столу, топает паскуда!"

На такой стадии, уже безусловно необходимо обращаться за помощью к врачу. Кроме того, необходимо срочно заняться выявлением корней своего эмоционального выгорания. Потому что, если всю эту ситуации пустить на самотёк, то в итоге можно получить не только профессиональную деформацию, но и заработать себе очень серьёзное психоэмоциональное заболевание. Ведь даже если с помощью квалифицированного врача и медикаментов вам удастся снять саму негативную симптоматику, то не решив проблему с удовлетворённостью от своей работы, вы через короткий промежуток времени вернётесь ровно к тем же проблемам. И, возможно, к ещё более тяжёлым симптомам. Но для решения этой проблемы, сначала вам надо дать себе чёткие ответы на ряд ключевых вопросов, и быть в этот момент предельно честным с самим собой:

1) Своим ли делом я занимаюсь все последние годы?

Положительный ответ на этот вопрос – это уже хороший знак, показывающий, что человек хотя бы на своём месте, хоть и страдает при этом. Возможно, вам будет достаточно того, чтобы просто отказаться от перфекционизма, и чрезмерной придирчивости к своей работе, чтобы вновь ощутить былую бодрость и запал.

2) Если "Да", то достаточно ли у меня времени на полноценный отдых, и самовосстановление?

Когда времени для полноценного отдыха недостаточно, то ваше усердие обязательно вылезет вам боком, особенно, если вы работаете без выходных. Со временем устаёт даже железо, а мы все живые люди, и свою жизнь необходимо поддерживать рациональным расходованием личных сил. Сон должен быть регулярным, и достаточным для собственного восстановления. А питание сбалансированным. К сожалению многие люди "глушат" свою усталость литрами выпитого в день кофе, или, что ещё хуже, постоянным употреблением энергетических напитков. Мало того, что эти вещи приводят к прямой зависимости, (а я напомню, что кофеин – это лёгкий наркотик) так ещё и к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

3) Если "Нет", то есть ли у меня возможность сменить этот вид деятельности?

В том случае, если вы поняли, что вам надо сменить сферу деятельности, то решаться на это надо обязательно. Для начала надо определить тот путь, который будет наиболее перспективным и продуктивным для вас. Делать это можно повинуясь своему вкусу и интуиции, а также можно с помощью опытного психолога. Возможно, вам придётся для этого пройти дополнительное обучение, или курсы переквалификации. Но оно того стоит, если после этого вы сможете наконец обрести душевный покой и гармонию.

4) Не беру ли я на себя повышенный уровень обязательств, или ответственности?

Если вы привыкли чрезмерно отдаваться своей работе, добровольно лишая себя отдыха, и добавляя в свой ежедневный график всё больше важных дел, то скажу вам откровенно: "трудоголизм" – явление сейчас очень распространённое, но очень плохо поддающееся лечению и коррекции. Конечно, до какого-то момента, например, финансовый стимул может быть для вас маяком, вот только увлёкшись этим движением, вы не должны забывать, что в результате оказаться на мели намного легче, чем потом с неё слезть.

5) Не накладывает ли работа свой негативный отпечаток на мои отношения с родными и близкими? И наконец, пожалуй, самый яркий показатель вашего внутреннего состояния, это то, как и сколько вы общаетесь с семьёй и друзьями. Если вашим тёплым и дружеским отношениям таки мешает работа, начинайте по-новому расставлять приоритеты. Вечера в семейном кругу с детьми, или в компании ваших близких друзей, а также регулярная близость с любимым человеком – отличный способ для восстановления своих сил и созидательной энергии.

Ещё добавлю к сказанному выше, несколько советов по преодолению выгорания, которые хорошо зарекомендовали себя на практике:

- Найдите время, чтобы вновь ощутить себя ребёнком. Для этого подойдут любые аттракционы и даже детские игрушки. Так, например, взяв в руки модель радиоуправляемого вертолёта, и наигравшись с ней вдоволь, вы уже сможете ощутить скачок серотонина и дофамина.

- Устройте дома генеральную уборку, выбросив весь хлам, который копился у вас годами. Это может показаться странным, но такая очистка окружающего пространства, каким-то чудесным образом способствует очищению и пространства внутреннего.

- Попробуйте заняться парными танцами. Они помогут вам не только ощутить эмоции вашего партнёра, но и раскрепостить свои движения вместе с позитивными чувствами.

- Регулярные занятия спортом тоже помогают восстановить внутреннюю гармонию, особенно если нагрузки посильные, а рядом тренер квалифицированный.

- И, наконец, тем для кого отдых – это, в первую очередь неподвижное сидение, или лежание, искренне рекомендую слушать медитативную музыку, особенно перед сном. А если вас всё равно продолжают преследовать мысли о вашей работе, пробуйте научиться медитировать. Хороших обучающих курсов по йоге и медитации сейчас очень много.

А в конце я хочу сказать несколько тёплых слов, в преддверии наступающих Новогодних Праздников. И не только своим постоянным читателям, но и всем людям, которые живут сейчас в состоянии внутреннего выгорания: "Да, в силу всем известных причин, мы с нашей Страной, пребываем в постоянном кризисе. Но, как показывает жизнь, какое выгорание ни накрыло бы нашего человека, благодаря его воле и разумным действиям, в этом мире обязательно найдётся вещь способная зажечь его изнутри вновь. И пусть это будет любовь! Всем гармонии, здоровья и благополучия в Наступающем Году!"

Благодарю за внимание!