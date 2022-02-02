Еще несколько десятилетий назад женский возраст "за сорок" считался началом "пышного природы увяданья".

Людмиле Прокофьевне Калугиной из "Служебного романа" было всего 36 лет, а печальный женский голос в фильме на всякий случай напевал про "осень жизни", которую надо принимать с благодарностью. В передаче "Моя семья", популярной в конце 90-х был такой сюжет: 39-летняя женщина решилась родить ребенка. Узнавшие об этом родственники дружно пришли совестить "старушку". Как, мол, не стыдно, о внуках думать пора! А результаты опросов социологов показали: еще 10 лет назад большинство опрошеных были уверены, что 45 лет – это тот возраст, после которого у женщин уже нет шансов на личную жизнь.

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Сегодня отношение к сорокалетним женщинам изменилось, уютно расположившись где-то между двух полюсов. С одной стороны, их постоянно стыдят за возрастные изменения. Ведь современные достижения косметологии и пластической хирургии при наличии достаточных денежных средств и массы свободного времени, позволяют выглядеть в 40 лет чуть ли не как в 20. Такие примеры есть, и они с осуждением смотрят на нас из интернета. С другой стороны, основной посыл "сорок лет – это рубеж, после которого уже поздно" продолжает давить на женщин, заставляя их нервничать. Вдруг впереди и правда нет ничего, кроме ухода за геранью и сорока кошек?

Чуть ли не из каждого интернет утюга вылезают статьи в стиле "как одеваться после 40 лет", "какой макияж наносить после 40 лет" или "как бороться с возрастными изменениями после сорока лет". Хотя с моей точки зрения, некоторые психологические установки старят женщину гораздо больше, чем морщинки вокруг глаз и пара лишних килограммов. Вот эти установки.

- Постоянные мысли о старении и обсуждение способов омолодиться

С одной стороны, тот факт, что практически любая современная женщина, в отличие от прабабушек, может воспользоваться накопленными знаниями о правильном питании, фитнесе и уходе за лицом, не может не радовать. Но есть в таком пышном расцвете бьюти-индустрии один заметный минус. Некоторые женщины под влиянием агрессивной информационной среды буквально помешались на омоложении, и начинают заниматься им чуть ли не с 20 лет. Все те годы, в которые в идеале положено влюблять, разочаровываться, достигать, стремиться и жить на всю катушку, они заняты тем, что медленно и планомерно готовят себя к переходу в старость.

Иногда можно встретить целые стайки молодых женщин, с увлечением обсуждающих различные способы очищения организма, борьбы с морщинами, диеты и клизмы. Прислушаешься – кажется, что им глубоко за 70. Присмотришься – выглядят чуть старше тридцати. Тогда зачем же они буквально воруют у себя лучшие годы, переходя напрямую к образу жизни старушек. Чтобы когда-нибудь в 59 лет похвастаться, что выглядят на 53?!

- Стремление одеваться "по возрасту"

Постоянные муссирования в прессе темы "как одеваться, когда тебе за сорок", "как краситься, когда тебе за сорок", "как угождать мужчинам, когда тебе за сорок" превращают сорокалетие из банальной цифры в опасный и грустный рубеж.

Ну в самом деле, почему журналисты так привязаны именно к этому возрасту? Почему трагические изменения не грозят женщинам в 38 или в 39, а в сорок карета вдруг резко превращается в тыкву? Причем сопровождаются такие статьи, как правило, картинками, где женщинам глубоко за 80. А иногда и за сто! Своими глазами видела несколько статей для сорокалетних, сопровожденных модными луками 100-летней Айрис Апфель. И где, спрашивается, логика, где разум?

Увы, но если сто раз повторить человеку, что его доля – хрюкать, то он захрюкает. А если сто раз сообщить женщине, что в 40 лет она должна одеваться по возрасту (как в 80), то она и начнет. Не случайно у нас есть традиция перехода женщины из отдела молодежной одежды, где она всю жизнь одевалась стильно и недорого, к тяжелому меховому, бархатному или атласному "люксу", который стоит дороже, но при этом прибавляет лет двадцать. Мол, пора выглядеть по возрасту. Но никаких причин делать это, кроме глубоких психологических травм, нанесенных чужим мнением, я не вижу.

- Непринятие своей взрослой женской роли

Впрочем, иногда наблюдается и обратная картина. Женщина, навсегда застрявшая в роли юной девы, и от того выглядящая неуместно и даже смешно. Знаете, такое иногда происходит с людьми, которые резко поправляются, а в душе отрицают этот факт. Они со скрипом и треском влезают в свой старый гардероб, а потом выглядят как колбаса, отчаянно старающаяся протиснуться в отверстия сетчатой упаковки. Вот с возрастом такая же ситуация. Как одежда на размер меньше полнит, так и поведение "под девочку", жеманные ужимки и отчаянный поиск мужчины, на которого можно опереться, подчеркивает, что в возрастном развитии что-то пошло не так.

Однако не стоит забывать о том, что образ юной нимфы был одним из самых растиражированных в течение многих лет. Это только последние годы принесли нам моду на зрелость, продолжение культовых сериалов с возрастными актрисами и появление зрелых фигур в индустрии глянца. До этого модели по достижении определенного возраста превращались в тыкву, то есть просто исчезали из поля зрения СМИ. Создавая у женщин впечатление, что требуется быть или вечно юной… или вообще не быть.

- Попытка впрыгнуть в "последний вагон"

Много раз слышала от женщин старшего возраста, что они нашли свою любовь именно тогда, когда уже отчаялись ее найти, и спокойно занялись своими делами. У некоторых так дело обстоит с хобби или даже с карьерой. Почему-то у женщин "позднее зажигание" – более частая история, чем у мужчин. Может быть потому, что первую часть жизни многие посвящают детям и семейным обязанностям. Но случается это только тогда, когда женщина спокойно выдыхает, и начинает прислушиваться к собственным желаниям. А не когда она в ужасе пытается впрыгнуть в последний вагон, теряя при этом время, самоуважение и собственное достоинство.

Агрессивная пропаганда "тикающих часиков", безусловно, очень настраивает на это. Женщина внутренне смиряется с тем, что для всего "хорошего" она уже стара, а потому хватается за "плохое". Это не могут не чувствовать и мужчины (и работодатели, отметим в скобках). Поэтому единственный выход, который я вижу – ограждать себя от сказок о последних вагонах. Хотя бы для того, чтобы они не стали правдой.

- Внутренние запреты и ограничения

Однако самые злые и несправедливые слова, самые неприятные статьи бессильны тогда, когда женщина внутри себя уверена – ей все можно. Ну или хотя бы решает для себя, что узнает об ограничениях возраста тогда, когда он наступит, и будет "ориентироваться на местности".

Например, одна женщина, выйдя из кабинета психолога, пожаловалась мне на то, что специалист порекомендовал ей заранее, в 32 года, не приучать себя к вниманию мужчин, потому что в 50 лет такого внимания уже не будет, и с чем же она останется?

- Вот тогда я и подумаю над этим. И вместо психолога в следующий раз пошла на свидание. Думаю, что в 50 лет ей будет что вспомнить. А может быть и повторить.

Впрочем, вспомнился мне и еще один случай. Как-то я стала свидетельницей того, как в одном поселке толпа соседей учила какую-то даму 48 лет уму-разуму.

- Тебе 48 лет! А ты все сарафаны яркие носишь! Волосы длинные, распущенные! С молодыми кавалерами бегаешь! Ты что, не знаешь, что в нашем возрасте это не положено?

- Не знаю! – сказала женщина. И закрыла калитку. Тем самым подтвердив, что без некоторых лишних знаний (читай, психологических установок) можно и обойтись…