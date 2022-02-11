Учитывая то, какую читательскую аудиторию собрала моя предыдущая статья про "Четыре типа отношений в семье, которые говорят о проблемах", я, как и обещал, сегодня продолжу раскрывать эту тему, сосредоточив ваше внимание на том, как правильно подходить к решению семейных проблем.

А для такого успешного решения, возникшую в доме сложную ситуацию, надо сначала определить именно как проблемную. Ведь исследования семейных психологов по всему миру показывают, что неспособность семьи распознавать у себя наличие именно проблем – это очень распространенное явление.

Приведу простой пример: муж, которого регулярно пилит жена, может постоянно отвечать на ее "столярные" забавы приступами гнева, раздражения, разочарования и т.д. И все это вместо того, чтобы, спокойно обдумав эту ситуацию, попробовать ее исправить. Каким же образом, спросите вы? Последовательными шагами:

1) Ясно для себя понять, что ситуация в их взаимоотношениях с супругой не просто плохая, а именно проблемная. Согласитесь, что, если бы у этого супруга, например, в офисе забарахлил компьютер, за которым он постоянно работает, то он не стал бы на него злиться и обижаться. А вместо этого отнесся бы к сложившейся ситуации, именно как к проблеме, постаравшись эффективно ее решить.

2) Уточнить саму проблему. Для того, чтобы эффективно решить любую проблему, сперва надо собрать о ней, как можно больше информации. То есть, что именно в поведении мужа вызывает у супруги такую реакцию.

3) Предложить пути решения. Все тщательно обдумав, откровенно, но корректно, обсудить с женой эту проблему, и предложить варианты по ее преодолению. При этом обязательно выслушать мнение супруги на этот счет. А также ее варианты решения.

4) Притворить совместно одобренные решения в жизнь. Какие бы решения вы вместе ни приняли, их все равно предстоит опробовать на практике. И получившиеся результаты, безусловно, надо обсуждать тоже вместе, внося свежие идеи по их корректировке.

Почему в семье так важно рассматривать любую сложную ситуацию, именно, как проблему? Потому что только в этом случае человек начинает думать над ее реальным решением. Ведь, когда мы смотрим на конфликты в своей семье просто, как на неприятные, но уже привычные трудности, в нашем подсознании включается набор так называемых автоматических поведенческих реакций. Иными словами, если перед нами не проблема, а трудность, то мы просто, на автомате, пускаем вход уже отработанные сценарии поведения. И, если наши привычные действия при этом не помогают, то мы либо пытаемся с этим примириться

(не обращать внимание на эти "трудности"), либо начинаем от этих трудностей убегать.

Именно так, некоторые семейные пары, годами (!) живут в одном и том же семейном сценарии:

"Пока есть силы друг друга терпеть – держимся вместе. Потом, когда наступает очередной пик хронического конфликта – "расстаемся навсегда". Но, спустя определенный промежуток времени, начинаем скучать друг о друге, и пробовать снова жить вместе, в надежде, что в этот-то раз все получится по-другому… А дальше, все по кругу, повторяется снова".

Вот почему так важно смотреть на трудности, как на проблемы, а не наоборот.

Также, очень важную роль, при решении семейных проблем и конфликтов, играет тот стиль общения, который наиболее свойственен членам конкретной семьи. Снятие так называемых коммуникационных барьеров между супругами, в разы улучшает и их взаимопонимание в быту, и их способность эффективно решать возникающие проблемы.

Откровенно говоря, именно возникающие проблемы и дают возможность увидеть, проверив на практике, насколько семья эффективна на самом деле, а не только в глазах ее членов. А потому, резюмируя все сказанное выше, я хочу подчеркнуть, что психологический механизм решения семейных проблем, исправно работает только тогда, когда вы регулярно следите за его состоянием. И активно работаете сами, по налаживанию внутрисемейных коммуникаций. А если же у вас возникли дополнительные вопросы, всех приглашаю на консультацию.

И благодарю за внимание!