Женщины, как английский сад. В этом саду разные растения: аристократические и деревенские. Но все тянутся к солнцу и нуждаются в заботе. Среди цветов колючие розы, нежные ромашки, стройные тюльпаны и пышнотелые хризантемы, живущие хосты, сильные туи и маки, погибающие от порыва ветра. Но все эти природные "чудеса" очень красивы и ярки.

Женщины, как и цветы, стремятся к определенной среде, почве, чтобы пустить корни, ярких красок и побольше солнечных дней.

Далее текст на языке оригинала

Я буду опиратися на ті бажання, які висловлюють більшість жінок. Отже, чого ми хочемо найбільше:

Відбутися. Можна відбутися, як мама, дружина, господиня великого дому, захисниця тварин, екоборчиня, лідер політичної партії чи керівниця великого бізнесу

Щастя своїм дітям і поваги від них

Безпеки. Кожна жінка хоче почуватися впевненно, а не боятися, що її партнер або члени родини своїми діями накликали біду на сім’ю. Ще гірше - життя з насильником, який здатен підняти руку або визвіритися на тему "ти - ніхто"

Не старіти. Нікому не подобаються зморшки і дуже важко домовитися з віком. При цьому більшість з нас мріє старіти разом з коханим і мати гарну старість. Жінка ніколи не відправить чоловіка до пластичного хірурга підрехтувати фасад за фотографією Бреда Пітта або зробити операцію на живіт

Не бути самотньою, бути поруч з тими, хто тебе розуміє. Можна ж ридати в подушку і у великій родині, коли нема з ким і поговорити

Відчувати турботу: як накрити пледом, коли заснула в кріслі чи бути поруч при операції. Або просто заварити м’ятний чай і принести дружині

Потреба увага! Можна не мати грошей на букет до дня народження. Але можна наламати бузку, зрізати тюльпанів чи айстр із свого саду.

Вислуховувати і поважати. Ненавиджу чоловіків, які при зустрічі сімейних пар розмовляють так, що ти себе відчуваєш склом. Тебе не помічають або ще гірше дивляться … крізь тебе

Мати час на каву з самою собою … в тиші

Смачно їсти і не набирати вагу. Будьте толерантними, не даруйте ваги. Жінки ж рідко виносять мозок коханому, що в нього вже не таке пружне тіло і йому час до спортзали

Мати гроші в своєму гаманці. Заробити самій або бути на утриманні чоловіка - це особиста справа. Але я не знаю жінок, які полюбляють звітувати коханому за кожні куплені трусики. А от чоловіки, котрі контролюють чеки за кожну помаду точно є

Зустріти кохання на все життя. Не знаю жінок, котрі в 40-45 хочуть покинути чоловіка, одружитися на хлопцеві, якому 18- 20 років і відчути себе знову юною. Вибачте, представники сильної статті

Мати час і можливість для днів краси: салон, СПА, басейн, масаж. Кожна хоче бути доглянутою, але то діти, то городи, то робота… а ще відсутність фінансів

Хочеться романтики. Кожна жінка мріє про чашечку каву зранку, букет квітів, романтичний обід чи побачення… навіть після 30 років прожитих разом. Ну, хоч інколи…

Допомоги по домашніх справах. Інша справа як це організувати.

Якщо є діти, то ростити їх разом. Закидання іграшками - це не прояв любові, це відкуп за "нема часу". У питаннях виховання дивитися в один бік

Поваги до батьків

Виспатися