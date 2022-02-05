7 признаков того, что ваш партнер — настоящий нарцисс

Эксперт по отношениям и соучредитель So Syncd Джессика Олдерсон перечислила "красные флажки", на которые стоит обратить внимание при знакомстве с новым потенциальным партнером. Они могут быть сигналом токсичного общения из-за самовлюбленности человека.

По ее словам, некоторые люди являются нарциссами. У них завышенное чувство собственной значимости и чрезмерной потребности в восхищении. Поэтому специалист настоятельно рекомендует не встречаться с такими личностями, так как это гарантированно приведет к нездоровой и неполноценной связи, пишет The Sun.

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"Это легче сказать, чем сделать. Нарциссы очень хорошо умеют скрывать свои нездоровые черты на ранних этапах знакомства. Никто не идеален, но в то же время не игнорируйте настораживающие факторы и ищите тенденции в поведении. Это может избавить вас от многих душевных страданий в будущем", – советует Олдерсон.

Сигналы, которые говорят о нарциссизме:

1. Нехватка сочувствия. Человек постоянно хочет, чтобы его пожалели. Он эгоцентричен и редко задумывается о чувствах своего партнера.

2. Есть чувство права. Такие люди всегда считают себя выше остальных, поэтому уверенны, что заслуживают особого отношения. К примеру, они могут жаловаться на то, что их не первыми обслужили в ресторане.

3. Нуждаются в постоянной проверке. Восхищение их личностью повышает самооценку и уверенность в себе. Такие люди любят купаться в комплиментах, так как это позволяет им чувствовать себя живыми. Но на короткий период времени.

4. Они пытаются контролировать вас. Нарциссы часто заблуждаются в мнении о том, что контроль заставляет других людей менять свое восприятие.

5. Используют сарказм для унижения. С помощью этого приема они думают, что незаметно способны заставить других людей чувствовать себя менее достойными и незащищенными. При попытке заставить партнера сомневаться в своей самооценке с помощью саркастических комментариев, типа шуток, они могут оправдаться тем, что вы слишком чувствительны.

6. Игнорируют чужую точку зрения. Нарциссы всегда уверенны в своей правоте. И могут попросту отключиться, когда кто-то попытается убедить в своей позиции.

7. Не видят границ партнера. Самовлюбленные люди уверенны, что мир крутится вокруг них. Поэтому установить четкие границы не удастся никогда.

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