4 хитрости, которые помогут пережить локдаун

София Ковнир Психология 15:18, 5.04.2021 Обновлено: 15:38, 5.04.2021

Во время пандемии коронавируса есть множество способов, чтобы развлечься. Например, заняться чем-то полезным, не выходя из дома, или же порадовать себя вкусностями.

Кроме того, рекомендуется больше дышать свежим воздухом. Подробней о хитростях, которые помогут пережить локдаун – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

  • Прогулки на свежем воздухе

Именно они действительно могут помочь преодолеть этот период. Вместо пеших прогулок можно прокатиться на велосипеде. Таким образом вы не только улучшите свое физическое самочувствие, но и мышление и даже эмоции.

  • "Выйти из дома, никуда не уйдя"

Многим становится скучно сидеть дома в четырех стенах, поэтому один из эффективных способов почувствовать, что вы вышли из дома, никуда не уйдя, – передвинуть или переставить мебель в жилье. Это не только создаст гармонию в доме, но и будет казаться, что вы создали совершенно новое пространство.

  • Возьмите угощение на вынос

Сладости всегда делают счастливее человека и улучшают его настроение. Если вы хотите мгновенно ощутить позитив, то закажите с помощью смартфона или же в кафе на вынос вкусное пирожное, тортик или другие понравившиеся вкусности.

  • Измените распорядок дня

Распорядок дня – один из лучших способов поддерживать хорошее настроение и снижать уровень стресса изо дня в день, но в период локдауна он не всегда доставляет удовольствие. Постарайтесь разнообразить свои будни, но при этом соблюдайте все карантинные правила.

Дышите свежим воздухом или закажите вкусности через смартфон

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Столица закрыла все школы и детские сады, ограничила работу общественного транспорта и разрешила работать заведениям общественного питания только на вынос.

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