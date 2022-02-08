10 популярных фраз великих людей, которые они никогда не говорили

В век развитых технологий, когда любую информацию можно проверить с помощью всего нескольких "кликов" в Интернете, многие продолжают верить на слово сообщениям в сети и не слишком образованным спикерам. Именно из-за лени и нехватки времени в мире распространились фейки об известных цитатах, которые якобы принадлежат Пабло Пикассо, Оноре де Бальзаку и другим великим личностям.

Однако на самом деле под влиянием исторических событий и нехватки достоверных источников, иногда не только путались авторы, но и слова приобретали иное содержание. Эксперты издания Marie Claire выяснили, кому же на самом деле принадлежат культовые высказывания (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

"Хорошие художники копируют, великие – воруют"

Такую спорную цитату обычно приписывают испанскому художнику Пабло Пикассо, но он никогда не говорил эти слова, и тем более не оправдывал плагиат. На самом же деле ее впервые увидели в книге 1920 года "Священный лес: эссе о поэзии и критике" Томаса Элиота. И звучала она так: "Незрелые поэты подражают, зрелые – воруют".

Видео дня

"За всяким большим состоянием кроется преступление"

Именно эта фраза французского писателя Оноре де Бальзака видоизменилась насколько, что ее трудно узнать в первоначальном виде. В первоисточнике она звучит как: "За большим состоянием, которому вы не можете найти объяснения, кроется настолько искусно совершенное преступление, что раскрыть его не в состоянии никто". То есть Бальзак никогда не называл всех без исключения богачей – преступниками.

"Выбери дело, которое любишь, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни"

Авторы издания выяснили, что эта фраза, которую приписывают философу Конфуцию, никогда не звучала из его уст. На деле она появилась не 500 лет до нашей эры, а на страницах еженедельника Princeton Alumni Weekly в 1982 году. Ее автором стал "анонимный ветеран".

"Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет"

Обычно это высказывание приписывают новгородскому князю Александру Невскому, однако это не совсем так. В 1939 году ее сказал герой художественного фильма "Александр Невский", а не реальная историческая персона.

"Сначала они тебя не замечают. Потом они смеются над тобой. Потом борются с тобой. А потом ты побеждаешь"

В 2004 году Хиллари Клинтон сослалась на цитату, приписываемую индийскому общественному деятелю Махатма Ганди, но он всего лишь нес в массы похожую идею. В действительности же это мнение было озвучено американским адвокатом Николасом Кляйном. Выступая в 1918 году перед членами Объединенного профсоюза рабочих швейной промышленности, он сказал: "Сначала они игнорируют вас. Затем они смеются над вами. Затем атакуют и хотят вас сжечь. А потом возводят вам памятник".

"Религия есть опиум для народа"

В постсоветском социуме принято приписывать эту цитату Владимиру Ленину, потому что именно он озвучил ее для широких масс. Однако впервые сравнил религию и опиум духовный наставник британской королевы Виктории Чарльз Кингсли, но и его мнение звучало следующим образом: "Мы используем Библию как дозу опиума".

"Глаза – зеркало души"

Красивое и романтическое высказывание часто встречается в произведениях Льва Толстого, Антона Чехова и других. Но ни один из писателей не является ее автором, ведь с давних времен "глаза – зеркало души" считалось давней латинской пословицей.

"Нет человека – нет проблемы"

Безусловно, эта фраза принадлежит Иосифу Сталину – вот только не реальному историческому лидеру, а герою романа Анатолия Рыбакова "Дети Арбата".

"Если я усну, а проснусь через сто лет, и у меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, не задумываясь: пьют и воруют"

Подобное сатирическое высказывание приписывают автору Михаилу Салтыкову-Щедрину, но достоверных доказательств этому до сих пор не нашлось. Фраза впервые появилась у писателя Михаила Зощенко в "Голубой книге" со ссылкой на записную книжку Петра Андреевича Вяземского, которая, в свою очередь, ссылается на разговоры с историком Николаем Карамзиным.

"У нас незаменимых людей нет"

Слова на самом деле принадлежат комиссару французского революционного Конвента Жозефу Ле Бону и были сказаны в 1793 году во время казни одного из граждан, который просил сохранить ему жизнь взамен на свой опыт и навыки. Однако люди привыкли считать, что так говорил Иосиф Сталин.

Ранее OBOZREVATEL писал о типичных фразах советского человека, которые до сих пор можно услышать из уст украинцев. Среди них: "кто крайний", "выбросили" или другие подобные.