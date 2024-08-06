От широких шорт до откровенных трусов: как менялась женская форма для бега за 100 лет и почему Nike опозорился во время Олимпиады-2024

Впервые женщины смогли принять участие в олимпийских соревнованиях по легкой атлетике в 1928 году. Тогда их форма значительно отличалась от современной, так как была более закрытой и менее практичной в использовании.

Видео дня

В течение последних десятилетий внешний вид одежды для спортсменок, специализирующихся на беге, изменился. Производители вещей стали больше обращать внимание на комфортность наряда и учитывать все аспекты, которые снизят процент натираний, пишет CNN. Однако в этом году представители американской компании Nike попали в скандал из-за купальника, созданного для атлеток.

Как менялась женская форма для бега

Одежда, в которой спортсмены принимают участие в соревнованиях, не ограничена слишком сложными правилами. Обувь участников должна быть обычной, без лишних деталей, которые облегчат преодоление дистанции, а вещи – комфортными, одетыми так, чтобы не вызывать замечаний, и не слишком прозрачными.

Первая женская форма для бега, в которой атлетки появились на олимпийской площадке, состояла из длинных шорт с высокой талией, объемных футболок и кроссовок. Дизайнер и профессор Технологического института моды в Нью-Йорке, Добриана Женева объяснила, что такая одежда была не комфортной для спортсменов, ведь тогдашние дизайнеры делали акцент не на удобстве.

"Раньше спортсмены не носили спортивные вещи – одежда была довольно элегантной. Но в течение десятилетий наряд становился все более техническим… Иногда это означает добавление ткани, иногда – отсечение для комфорта и легкости движений", – объяснила эксперт.

В 1960-х годах произошла первая трансформация одежды для участвовавших в Олимпиаде женщин. Ткань, из которой изготавливали вещи, стала более плотной, а длина шорт значительно уменьшилась. К тому же объемные футболки заменили более удобным вариантом – приталенными майками с широкими бретелями.

Особой популярности среди спортсменок в 1980-х годах начали приобретать брифы и бикини, позволявшие чувствовать себя максимально комфортно на стадионе для соревнований.

Современные представительницы легкой атлетики имеют широкую вариативность одежды. Новая спортивная форма состоит из: облегающих шорт, синглетов, купильников, жилетов, футболок, кроп-топов и трусов с уплотненной тканью.

"Если вы хорошо выглядите, у вас есть уверенность, и это, вероятно, очень поможет вам в соревнованиях", – отметила Добриана Женева.

Nike опозорился во время Олимпиады-2024

Разрабатывая дизайн спортивной формы для атлеток, компания Nike попала в скандал из-за слишком откровенного фасона женской формы. Во время официальной демонстрации одежды, созданной специально для участников Олимпиады-2024 от США, представители бренда поделились нарядами для бегунов, которые попали под осуждение.

Бывшая американская легкоатлетка Лорен Флешман выразила искреннее недовольство длиной трусов в женском купальнике, который выглядел слишком откровенно. Она отметила, что спортивная одежда должна обеспечивать полноценный комфорт, а не заставлять владелицу постоянно думать о том, чтобы все уязвимые части тела оставались прикрытыми.

"Женские комплекты должны служить производительности, как умственной, так и физической. Если бы эта одежда действительно способствовала физической работоспособности, ее бы носили мужчины. Это не элитный спортивный комплект для легкой атлетики. Это костюм, рожденный патриархальными силами, которые больше не нужны, чтобы привлечь внимание к женскому спорту", – отметила 42-летняя женщина.

В ответ на выдвинутые обвинения в Nike заявили, что у спортсменок большой выбор старт китов, в которых могут участвовать в Олимпиаде: "Мы продемонстрировали некоторые из новых олимпийских форм во время Nike On Air в Париже, но, поскольку до Игр осталось несколько месяцев и мы работаем с ограниченными образцами в ограниченном формате презентации, были представлены не все виды и модели".

Ранее OBOZ.UA писал, что Том Круз проделает опасный трюк во время закрытия Олимпиады 2024 в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!