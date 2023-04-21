Названо идеальное средство для мытья душевой кабины: грязь и накипь исчезнут через полчаса

В душевой кабине скапливаются не только остатки мыльной пены и известковый налет. В углах также может развиваться плесень и заодно появляться неприятный запах. Хороший способ бороться с этим – регулярное проветривание. Но его недостаточно, оно поможет только просушить кабину, но не отчистить ее.

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OBOZREVATEL рассказывает, как изготовить домашнее чистящее средство. Он поможет убрать налет и освежить запах.

Чтобы приготовить спрей для уборки в душе, вам понадобятся:

1,5 стакана воды;

1 стакан белого уксуса;

1/2 стакана медицинского спирта;

1 чайная ложка жидкого моющего средства;

15 капель эфирного масла лимона;

15 капель эфирного масла чайного дерева.

Все ингредиенты следует поместить в бутылку с распылителем и хорошо перемешать между собой. Этим спреем можно чистить душ в рутинном режиме после ежедневного использования – наносить его, протирать стенки и поддон и сразу смывать. Также его можно использовать для очищения устойчивого налета. Для этого на загрязненные участки наносят жидкость и оставляют на 15-30 минут. После этого место, требующее уборки, останется потереть щеткой, промыть водой и вытереть насухо.

Благодаря уксусу в составе средство будет растворять известь, а спирт будет действовать как эффективный дезинфектор. При этом эфирное масло лимона кроме ароматизации также поможет обезжирить поверхность, а чайное дерево – замедлить рост нежелательных микроорганизмов.

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