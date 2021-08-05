Буквально сегодня увидела следующую картину. Подхожу к парку, из которого навстречу мне выходит молодая пара: она везет коляску с близнецами (2 мальчика), а рядом идет, очевидно, их отец и ее муж (или сожитель). Дети кричат, но он обращается не к детям, чтобы их успокоить, а ругает жену. Лицо молодой матери мрачное, выражает боль, обиду, а по щекам текут слезы. Она молчит, она везет коляску.

Я прошла и ужаснулась, и думаю: "Какой же будет будущая жизнь этой очень молодой женщины, еще в недавнем прошлом девочки, если так страшно она начинается?" И сразу же возникает еще много вопросов: "А могут ли нанесенные обиды генерировать любовь?" "А будет ли наносить унижения и оскорбления человек, который тебя любит?"

Конечно, ответы на эти вопросы очевидны: человек, который тебя любит, никогда не причинит тебе зла. То есть он не унизит и не оскорбит тебя, не будет кричать на тебя, а поддержит и поможет! Но что такое любящий, почему эта девочка ошиблась и выбрала любящего себя, а не ее?

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Наверное, эту ошибку делает не одна девочка или женщина, которая начинает встречаться с мальчиком или мужчиной, который заключив брак или став сожителем, мгновенно превращается в тирана. Вот свежий пример из передачи "Чрезвычайные новости". Произошло все в июне-июле 2021: девушка вышла замуж по большой любви в 16-17 лет, двое детей (7 и 3 лет), очень ревновал, она не выдержала и захотела развестись, но он не хочет ее отпустить, начал прятаться и ловить ее: один раз избил и изнасиловал (в июне), она никому не сказала, но в начале июля сделал тоже самое, в связи с чем она попала в больницу; только вышла - и вот снова в третий раз, но в этот раз не только изнасиловал, но и задушил. Вот за кого вышла замуж эта девочка? И ведь она выходила по большой любви, продержалась 8 лет! Еще один пример (в передаче "Касается каждого"): пара прожила 20 лет, 3-е детей. Жена красивая, стройная, энергичная, живчик. Он замучил ее своей тиранией и ревностью, она решила развестись, так он ее зарезал прямо на глазах у детей, чтобы никому не досталась! А сколько таких пар? Сотни или сотни тысяч?

Сегодня читаю: "Каждая третья женщина в Украине страдает от издевательств в семье, а каждая десятая - умирает после нанесенных травм. Чтобы хоть как-то помочь такой печальной статистике, я решила сделать серию муралов, посвященных домашнему насилию. Мои героини не боятся говорить о своих особых историях ", - рассказывает Евгения Фулен. https://rubryka.com/2021/07/31/mural-domashnye-nasylstvo/

Но как же так получается: девушки выходят замуж, чтобы сберечь любовь, а попадают в рабство, где нет никакой любви, кроме насилия в различных формах и видах: физического, психологического, экономического, сексуального, эмоционального? И часто многие женщины, набравшись смелости, пытаются уйти из рабства, но их владельцы не отпускают, обижают, а некоторые просто убивают.

Часто молодых девочек обвиняют в том, что она сделала неправильный выбор. А могла ли она распознать тирана до замужества? Тут наибольшую роль играет судьба: повезло или не повезло!

Однако, если судьба дает выбор, надо обратить внимание на ответ психолога одной девушке, которая одновременно встречалась с двумя парнями. Один ее очень любил, дарил подарки, устраивал романтические встречи, не жалел ни слов, ни денег, но был очень эгоистичным, эмоциональным и вспыльчивым. В конфетно-букетный период он свою суть ей не показывал, но все равно при ней мог не только нагрубить кому-то, а то и затеять драку. А вот другой был менее романтичным, совсем не был эгоистичным и вспыльчивым, учился на ветеринара, потому что мечтал спасать жизни животных. Конечно, ей больше нравился первый, чем этот. И она спросила психолога, кого ей лучше из них выбрать, если они предложат ей выйти замуж?

Ответ был следующим. Тот, что вспыльчивый, он – обязательно эгоистичный, и после вступления с ней в брак, через несколько месяцев разлюбит ее, но начнет "учить ее жизни", постоянно воспитывать, и превратит ее жизнь в рабство. Регулярные унижения и оскорбления уничтожат и ее любовь к нему. И неизвестно, сколько она сможет выдержать! А вот тот, в котором вместо эгоизма и гнева, есть доброта, то это качество поможет прожить хорошую жизнь с таким человеком даже без любви.

Вообще, в психологии считается, что доброта – это наиболее ценное качество человека, оно сродни альтруизму, но специалисты говорят, что в мир рождается всего 1% альтруистов, а 99% эгоистов с большой или меньшей степенью этого импульса!

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