Когда нужно сажать луковицы тюльпанов: секретный способ для пышного цветения

Яркие тюльпаны – один из главных символов весны. Чтобы они зацвели вовремя и пышно, необходимо позаботиться о правильной их высадке заранее. При этом нужно знать, как обработать луковицы тюльпанов.

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OBOZREVATEL рассказывает о тонкостях высадки этих цветов. Можно ли помещать луковицы в землю в марте? Какое вещество поможет сделать цветение пышным?

Весенняя высадка тюльпанов

Как правило, луковицы этих цветов высаживают в первой половине осени. Тогда они успевают укорениться и весной просыпаются с первым теплом и рано начинают цвести. Но опытные цветоводы утверждают, что посадить тюльпаны можно и в марте. В таком случае они, если и зацветут, то довольно поздно. Но с большой долей вероятности цветы появятся уже в следующем году.

Если вы решили все же попробовать, не торопитесь. Более или менее подходящим временем для высадки цветов может стать третья декада марта. Хотя лучше дождаться апреля. В любом случае земля должна прогреться примерно до 10 градусов тепла на глубину 10 сантиметров. Иначе растение скорее всего замерзнет.

Как высаживать тюльпаны весной

Эти цветы любят прямой солнечный свет, так что не стоит высаживать их в тени. Также важно разрыхлить почву, в которой растет тюльпан – в противном случае он может иметь кривой стебель и узкий цветок.

Лунка для посадки луковицы должна быть примерно 5-10 сантиметров в глубину. Расстояние между луковицами тоже должно составлять 10 сантиметров. Сначала в лунку необходимо залить немного воды, чтобы увлажнить почву, также на ее дно нужно засыпать до 3 сантиметров речного песка – это создаст дренаж для корней растения. После этого в землю пора опускать луковицу. Сверху она должна быть присыпана разрыхленным грунтом. Будущий цветок еще раз нужно полить и разровнять верхний слой земли граблями.

Как обработать луковицы перед высадкой

Чтобы уберечь тюльпаны от инфекций и вредителей, луковицы рекомендуют обработать перед высадкой слабым раствором марганцовки. Чтобы изготовить его, необходимо добавить в литр воды комнатной температуры щепотку перманганата калия и тщательного его размешать. Далее луковицы нужно положить в этот раствор, чтобы он покрывал их полностью. Перед весенней высадкой они должны провести в нем примерно 30 минут. Это должно существенно снизить риск заражения растения и обеспечить ему пышное цветение.

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