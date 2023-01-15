Какие растения сеют в январе: основные правила

Опытные садоводы, огородники и любители комнатных растений на вопрос, когда начинается сезон рассады, отвечают – в январе. Несмотря на то, что большинство семян действительно лучше опускать в почву в феврале-марте, существует целый перечень видов, которым для прорастания и успешной вегетации требуется более длительный период времени.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие растения нуждаются в высевании в первый месяц года. Главное правило при этом – наличие фитолампы, ведь солнечного света в январе все еще маловато.

Овощи

В январе нужно сеять теплолюбивые овощи, имеющие длительный период вегетации – более продолжительный, чем лето в наших широтах. Например, корневой сельдерей и лук-порей. Шнит лук высевают на выгонку, а лук репчатый – на перо.

Также это пора готовить к прорастанию поздние сорта баклажанов, перцев, помидоров и других плодов. Впрочем, им понадобится хорошая теплица и фитолампа, чтобы они успешно проросли. Так к моменту высева в открытую почву растения будут уже достаточно зрелыми и успеют за лето дать полноценно зрелый урожай.

Садовые цветы

Любые клубневые виды лучше высевать именно в январе. В таком случае они успеют до тепла сформировать крепкий жизнеспособный клубень и раньше зацветут. К таким растениям, например, относится клубневая бегония, ирисы, анемоны и т.д.

Семена растений, которые нуждаются в стратификации перед посевом, тоже пора заворачивать во влажный песок или торф. Это могут быть многолетние фиалки, клематис, лаванда, примула, аквилегия, альпийские колокольчики и большинство луковичных цветов, в том числе разные виды лилий.

Также в январе время высевать гвоздики – Шабо и турецкую, карпатские колокольчики, садовый бальзамин, пассифлору, дельфиниумы и пеларгонии.

Балконные растения

Если вы любите украшать свой балкон или окно вазонами с однолетними цветущими растениями, пора высевать их семена. В таком случае они зацветут не ближе к лету, а еще в конце апреля – в начале мая. В частности, ранний сев так действует на петунии и лобелии.

Комнатные растения

Выращивать комнатные цветы из семян чрезвычайно увлекательное занятие, которое может доставить массу удовольствия, ведь вы ежедневно будете наблюдать за развитием растения, буквально не вставая из-за обеденного стола. Так что в январе самое время высевать семена амариллисов, комнатных нарциссов, острых перцев, если вы хотите выращивать их на подоконнике. Также январь – вполне подходящий месяц для начала сезона микрогрина.

Но в целом для комнатных растений не играет большой роли, когда именно вы забросите семена в землю – постоянное тепло и регулярное искусственное освещение сделают свое дело. Вам просто понадобится больше времени на проращивание или получение корней от черенков и листиков, если вы размножаете свои растения таким образом.

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