Как усилить действие стирального порошка: секретный ингредиент

Современные стиральные порошки очень действенны и порой достаточно просто замочить в них вещь, чтобы избавиться от всех загрязнений и пятен. Но не всегда. Иногда даже им нужно усиление. И такой ингредиент, который с этим поможет, есть.

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Как выяснил OBOZREVATEL, справиться даже с очень стойкими загрязнениями поможет нашатырный спирт. Его следует добавлять во время стирки в виде раствора.

Чтобы приготовить усилитель стирального порошка, возьмите:

1 столовую ложку нашатырного спирта;

5 литров воды.

Чтобы порошок сработал лучше, нужно добавить только 50 мл полученного раствора в барабан машины перед стиркой. Главная оговорка – не использовать средство каждый раз. Таким образом, можно очищать только действительно загрязненные вещи.

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