Как стирать кроссовки в стиральной машине и вручную. Пошаговая инструкция

Наиболее "безопасный" способ постирать кроссовки – почистить их вручную. Если же у обуви текстильный верх, можно использовать и машинку-автомат ил полуавтомат, но тогда лучше применить специальный мешок для стирки либо же закинуть в барабан что-то мягкое и не линяющее – например, старое полотенце.

Важно также правильно просушить обувь, чтобы не образовались заломы и не выступила желтизна. OBOZREVATEL собрал советы экспертов о том, как лучше всего постирать кожаные, мембанные, тканевые или замшевые кроссовки, чтобы их не испортить.

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Производители рекомендуют стирать вручную модели из кожи, эко-кожи, замши, а также кроссовки с мембраной. Это касается и обуви, на которой есть кожаные вставки.

Считается, что эти материалы могут сильно помяться, "сесть" или даже расклеиться, стать более недолговечными под воздействием высоких температур, быстрого движения барабана и длительного контакта с водой. Окрашенная замша, к примеру, может полинять, что сильно испортит ее внешний вид.

Модели с камешками, стразами и прочим декором могут повредить технику. Детские кроссовки с подсветкой под воздействием воды перестанут работать.

Использовать стиралку можно для тех кроссовок и кед, верх которых выполнен из ткани. Лучше всего следовать этикетке на обуви или инструкции, которую производители кладут в коробку.

1. Перед тем, как запустить стирку, специалисты советуют почистить подошву вручную. Дело в том, что между выемками может застрять песок, камушки или другой мусор. Нужно, чтобы инородные предметы не повредили внутренний механизм машинки и не забили сливное отверстие.

2. Шнурки очистятся лучше, если вынуть их из кроссовок и положить в барабан рядом с обувью. То же самое стоит проделать со стельками. Если белые шнурки сильно загрязнились, их можно постирать вручную отдельно со средствами с отбеливающим эффектом.

3. Вместо порошка лучше использовать жидкое средство для стирки. Обычно оно образовывает больше пены, а также не оставит белых разводов.

4. Обувь рекомендуется положить в мешочек-сеточку для стирки. Если его нет, можно использовать полотенце или что-то другое из мягкой ткани, которая не линяет.

5. Если кроссовки маленькие, можно забросить в машинку две пары (одинакового цвета и материала), но не больше.

6. Результат улучшиться, если воспользоваться специальными мячиками для стиральной машинки или двумя-тремя теннисными мячами. Таким образом вы уравновесите барабан и добавите трения.

7. Стирать кроссовки нужно на максимально деликатном режиме вашей машинки. Оптимальная температура – 40°C. Более холодная вода не отмоет грязь, а при горячей обувь может расклеится.

8. Программы отжима и сушки лучше не включать вообще. Это будет вредно и для кроссовок, и для техники.

Для этого понадобится вода, моющее средство, тазик, мочалка и щетка, сухая тряпка. Стельки и шнурки можно постирать отдельно. Если стельки многослойные, тереть их нужно легко, чтобы они не расклеились.

Начать можно с подошвы. Тут поможет не только порошок, а, к примеру, и зубная паста – с ней легче отбелить подошву и снять сложные пятна.

Далее обувь нужно погрузить в воду и оставить минут на 30. Можно сделать раствор с жидким порошком, средством для мытья кухонной посуды или другим неагрессивным моющим. Если вода стала очень грязной, лучше ее поменять.

Почистить поверхность можно влажной мочалкой. Делать это нужно так, чтобы не повредить ткань.

Кроссовки после стирки нужно хорошо прополоскать, 2-3 раза меняя воду. После этого их можно легко отжать руками, вытереть сухой тряпкой.

Ставить обувь на батареи, обогреватели или оставлять очень близко к ним нельзя. Это может деформировать кроссовки, повредить клеевой состав, скрепляющий подошву и верх.

Сушить кроссовки можно на свежем воздухе – например, на балконе, но не под прямыми солнечными лучами. Можно подвесить их или аккуратно поставить. В теплой проветриваемой комнате обувь тоже высохнет.

Чтобы ускорить высыхание и предотвратить деформацию, внутрь можно положить бумажные полотенца или сухую ткань. С этой задачей справиться и специальная сушилка для обуви.

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