Как сделать, чтобы дома всегда пахло свежестью: секрет кореянок

Неприятный запах в доме часто появляется из-за пыли. Она сама по себе довольно характерно пахнет, а еще может впитывать и удерживать посторонние ароматы. Именно поэтому корейские домохозяйки, чтобы обеспечить в доме запах свежести, прежде всего избавляются от пыли. И имеют для этого секретный способ.

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Кореянки используют ароматное косметическое средство, обладающее пылеотталкивающими качествами, и на его основе готовят специальный спрей. OBOZREVATEL узнал его рецепт.

Речь идет о спрее на основе кондиционера для волос. Цена и марка средства не имеют значения. Главный секрет в его антистатических свойствах. Средство помогает волосам не электризоваться, он же благодаря этому может существенно замедлить оседание пыли. А аромат кондиционера освежит атмосферу в любой комнате.

Чтобы приготовить раствор нужно взять 0,5 литра воды и один колпачок кондиционера для волос. Ингредиенты помещают в бутылку с пульверизатором и тщательно перемешивают. Этой смесью обрабатывают поверхности во время вытирания пыли, а затем обрабатывают их сухой безворсовой тканью. Спрей не нужно готовить перед каждой уборкой – он хорошо сохраняется и не портится при этом.

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