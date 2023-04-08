Как постирать шторку для душа, чтобы сияла чистотой и не испортилась: лайфхак

От чистоты в ванной не в последнюю очередь зависит здоровье всех жильцов дома. Ведь из-за постоянной влажности в этом помещении едва ли не самый высокий риск развития плесени. И чаще всего проблема появляется на шторке для душа. Поэтому за ней важно тщательно ухаживать и своевременно стирать.

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Издание Sante Plus собрало несколько способов почистить шторку для душа. Эти методы помогут содержать ее в идеальном состоянии и обеспечивать гигиеничность ванной комнаты.

Солевое замачивание

Независимо от материала, из которого изготовлена шторка, ее можно замочить в растворе соли для очищения. Для этого наберите в таз теплой воды и добавьте в него несколько столовых ложек обыкновенной соли. Положите в эту воду шторку и дайте полежать несколько часов. Если на ней все равно остались пятна, сотрите их с помощью пищевой соды и губки. Далее прополощите вещь и дайте ей высохнуть.

Замачивание с отбеливателем

Хорошим средством против плесени является бытовой отбеливатель на основе хлора. Но убедитесь заранее, что он не повредит материал, из которого сделана шторка и не обесцветит ее. Далее смешайте отбеливатель с водой в пропорции 1:4 и окуните вещь в этот раствор на 10-15 минут. Особенно такое замачивание эффективно для удаления пятен плесени на ткани.

Замачивание в белом уксусе

Уксус является экологичным и наименее агрессивным средством от плесени. Замочите в смеси равных частей воды и уксуса шторку на час и постирайте ее обычным способом. Также можно добавить чашку уксуса в отсек для кондиционера во время стирки шторы в стиральной машине.

Обработка лимонным соком

Если пятна плесени никак не удается удалить, вам может помочь обычный лимон. Разложите шторку на ровной поверхности и тщательно протрите загрязненное место половинкой свежего фрукта. Оставьте сок действовать минимум на час, затем промойте шторку и дайте ей высохнуть.

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