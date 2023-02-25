Как почистить тостер от крошек и нагара внутри: простой способ

Электрические кухонные приборы значительно облегчают и ускоряют приготовление любимых блюд, но все имеют одну неприятную особенность – их довольно непросто мыть. Положить весь гаджет в раковину и обмыть его тщательно водой не получится, это повредит внутреннюю проводку и выведет из строя электронику. Поэтому приходится прибегать к всевозможным ухищрениям. Возьмем, например, тостер – мини-печку для подсушивания хлеба. Он достаточно быстро забивается крошками и подгоревшими частичками, что может плохо влиять на его работу и вкус новых тостов. Вот почему следует знать, как почистить изнутри тостер.

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За советами по этому поводу издание New York Times обратилось к кулинарному журналисту Майклу Салливану. Он тестировал эти приборы с 2016 года и перечистил многие тостеры разных моделей за это время.

По словам Салливана, чтобы понять, что прибор пора чистить, достаточно просто заглянуть внутрь. Если в щелях для хлеба видно достаточно крошек, чтобы ими можно было запанировать котлету, время давно пришло. Кроме того, что они портят вкус тостов, они также создают опасность возгорания. Идеальная периодичность чистки, по словам журналиста, раз в неделю.

Что понадобится для чистки тостера

Щетка для выпечки с мягкой щетиной – не силиконовая. Ей хорошо аккуратно снимать налипшие на нагревательном элементе крошки.

Ей хорошо аккуратно снимать налипшие на нагревательном элементе крошки. Длинная кисточка. С ее помощью можно вымести остатки из труднодоступных уголков.

С ее помощью можно вымести остатки из труднодоступных уголков. Бумажные салфетки или сухое полотенце. Им тостер необходимо протереть перед включением в сеть.

Им тостер необходимо протереть перед включением в сеть. Средство для мытья посуды. Оно поможет отмыть грязь и жир с поддона и боков прибора.

Оно поможет отмыть грязь и жир с поддона и боков прибора. Губка для посуды Ею вы будете промывать детали тостера.

Как правильно чистить тостер

Первый шаг при чистке любого электроприбора это отключение его от сети. И не просто кнопкой. Нужно выдернуть из розетки штекер. Также не чистите тостер, если он еще горячий после использования. Дождитесь, пока его детали остынут.

С помощью щетки для выпечки сметите все крошки с нагревательных элементов тостера. Ни в коем случае не делайте это с помощью острых предметов – ножей или вилок. Так вы рискуете повредить нагревательные элементы. Крошки часто собираются также вдоль нижнего края щелей под источником тепла. Вымести их оттуда в поддон поможет кисточка.

Также не пытайтесь вытряхнуть крошки, перевернув тостер вверх дном и постучав по его стенкам. Согласно исследованиям, проведенным Университетом штата Огайо, таким образом вы можете легко сломать тонкие спаянные части и полностью вывести прибор из строя. В крайнем случае его можно аккуратно положить на бок, чтобы обработать кисточкой.

Когда все крошки окажутся в поддоне, вытащите его и вытряхните их в мусорник. Теперь деталь можно легко промыть под струей воды с помощью жидкости для посуды. Это единственная часть тостера, которую можно почистить таким образом. Прежде чем вставить поддон назад, убедитесь, что он полностью высох. Вытрите его полотенцем и дайте еще какое-то время постоять на воздухе, чтобы удалить остатки влаги. Только потом устанавливайте его на место.

Чтобы очистить прибор снаружи, вытрите его влажным полотенцем или бумажной салфеткой. Со стойкими пятнами поможет справиться губка и средство для посуды. Но не допускайте попадания воды внутрь проемов тостера или рядом с рычагом, кнопками или панелью управления. После завершения чистки протрите прибор досуха. Только после этого его можно снова включать в розетку.

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