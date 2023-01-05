Как почистить приборы из нержавеющей стали: простые способы

Нержавеющая сталь – красивый, удобный и долговечный материал для изготовления различных поверхностей, фасадов и приборов для кухни. Чайники и столешницы, холодильники и сантехника, чего только из нее не производят. Но у этого материала есть существенный недостаток – на нем очень легко остаются пятна, которые затем бросаются в глаза. Поэтому важно знать, как чистить нержавейку легко, быстро, а главное эффективно. И чтобы при этом на поверхностях не оставались царапины.

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Издание The Sun обратилось за советом по этому поводу к эксперту по ведению домашнего хозяйства Линде Мейсон Хантер. Она написала книгу о том, как держать свой дом в чистоте с помощью натуральных и экологических средств. Конечно, она посоветовала несколько способов очистки нержавеющей стали с помощью того, что можно найти буквально на каждой кухне.

Чем чистить не стоит

Эксперт сразу же предостерегла от использования жестких абразивов и щеток, порошковых чистящих средств, отбеливателей и аммиака. Все это может повредить нержавейку механически или химически. Мейсон Хантер советует отдавать предпочтение жидким средствам и мягким тряпкам и губкам для их нанесения.

Очиститель для стекла

То, что смывает загрязнения со стекла и делает его блестящим, всегда сможет проявить себя и на нержавеющей стали. Спиртовые, кислотные или на основе поверхностно активных веществ они призваны растворять пятна грязи и при этом хорошо действуют за счет жидкой формулы. Нанесите очиститель на поверхность из пульверизатора, протрите губкой и отполируйте до блеска сухой безворсовой салфеткой.

Мука

В отличие от чистящих порошков, мука является максимально мелкодисперсной субстанцией и не способна поцарапать нержавейку. Нанесите небольшое количество этого продукта на сухую салфетку из микрофибры и натрите им нужную поверхность. Да, с устойчивыми загрязнениями и устаревшими пятнами мука вряд ли справится, но для ежедневной чистки подойдет идеально. Важный нюанс, поверхность тоже должна быть сухой, чтобы мука не начала превращаться в тесто и оставлять загрязнение сама по себе.

Уксус и масло

Это двухфазная чистка, которая не только избавит стальную поверхность от стойких загрязнений, но и обеспечит ее дополнительной защитой. Налейте уксус в пульверизатор. Если на вашей поверхности нет устойчивых пятен, вы можете предварительно развести его с водой в пропорции 1:1, так средство будет еще более мягким. Оставьте его действовать на несколько секунд, затем протрите безворсовой тканью. После этого на сухую салфетку из микрофибры нанесите несколько капель растительного масла и тщательно протрите им поверхность. Так она приобретет водоотталкивающие свойства.

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