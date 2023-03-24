Как почистить ковер с длинным ворсом: гениальный способ

Пушистый ковер – отличный элемент интерьера. Он и смотрится эффектно, и ходить по нему приятно, и даже лежать комфортно. Но недостатком длинного ворса является его способность накапливать немало грязи и собирать его быстрее.

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Но, как узнал OBOZREVATEL, отчистить пушистый ковер в домашних условиях вполне возможно. И при этом избавиться не только от пыли и даже пятен, но и освежить его аромат. Ведь запахи ворс тоже впитывают изрядно.

Для очистки нужно будет изготовить порошок из нескольких ингредиентов. Вот их список:

пищевая сода;

крахмал кукурузный;

5 бутонов гвоздики;

3 лавровых листа;

1 ст. л. боракса.

Лавровый лист и гвоздику для средства следует перетереть в мелкий однородный порошок. Лучше всего это сделать в кофемолке или сразу купить молотые продукты. Затем тщательно смешайте все ингредиенты в сухое средство.

Полученным порошком равномерно посыпьте ковер, после чего вотрите его в ворс жесткой щеткой и оставьте работать на несколько часов, например на ночь. Наутро средство нужно тщательно собрать пылесосом. И ковром можно сразу пользоваться.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как сделать так, чтобы вещи в шкафу всегда приятно пахли.

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