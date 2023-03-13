Как избавиться от пятен на ковре и мягкой мебели: простой способ

Почистить мягкую мебель и ковры в домашних условиях может быть непросто. Необходимо тщательно подбирать средство под пятно и проявлять осторожность при его выведении. Впрочем, существует достаточно простой способ, сделать это быстро и безопасно.

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Как узнал OBOZREVATEL, для этого понадобится только одно средство. И это таблетка для посудомоечной машины.

Чтобы воспользоваться ею для чистки мебели, замочите одну таблетку в горячей воде и дождитесь, пока она полностью растворится и вода станет теплой. Чистящий раствор готов.

Теперь возьмите полотенце из микрофибры и крышку от кастрюли или сковородки удобного размера. Смочите полотенце в растворе, отожмите так, чтобы оно было не мокрым, а влажным, и оберните им крышку. Держа крышку за ручку, нижней ее частью обработайте поверхность, которую хотите почистить, как щеткой. Крышка будет поднимать ворс обивки или ковра и вычищать из него пыль и загрязнение. А полотенце аккуратно увлажнит текстиль и при этом убережет его от чрезмерного воздействия трения.

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