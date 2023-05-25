Как избавиться от неприятного запаха в машинке: способ 'пустой стирки'

Даже самое ароматизированное средство для стирки порой не может скрыть неприятный запах, который периодически появляется из стиральной машины. Причин у этой проблемы может быть несколько – развитие плесени, забитый фильтр, известковый или мыльный налет в механизме. Какой бы она ни была, существует простой способ освежить запах в стиралке.

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Издание Express рассказало об этом лайфхаке. Для него понадобятся всего два простых и недорогих средства – пищевая сода и белый уксус.

Чтобы как следует очистить машинку изнутри, нужно начать ее мытье с наружных деталей. Сначала необходимо снять и промыть фильтр, как следует протереть резиновый уплотнитель в дверце. А затем выставить программу с максимальной температурой и воспользоваться содой и уксусом. Достаточно будет взять по одному стакану каждого из этих веществ.

Соду при этом засыпают непосредственно в барабан, а вот уксус следует наливать в отсек для моющих средств – в барабане кислотная жидкость может повредить металл, из которого он сделан. При этом цикл стирки запускают с пустым баком. Сочетание этих двух веществ может повреждать ткани, но хорошо отчистит машинку.

Для профилактики засорения стиральной машины такую очистку можно проводить регулярно. К примеру, раз в 2-4 недели.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чего нельзя делать после стирки, чтобы не испортить машину.

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