Как избавиться от неприятного запаха в машинке: способ "пустой стирки"
Даже самое ароматизированное средство для стирки порой не может скрыть неприятный запах, который периодически появляется из стиральной машины. Причин у этой проблемы может быть несколько – развитие плесени, забитый фильтр, известковый или мыльный налет в механизме. Какой бы она ни была, существует простой способ освежить запах в стиралке.
Издание Express рассказало об этом лайфхаке. Для него понадобятся всего два простых и недорогих средства – пищевая сода и белый уксус.
Чтобы как следует очистить машинку изнутри, нужно начать ее мытье с наружных деталей. Сначала необходимо снять и промыть фильтр, как следует протереть резиновый уплотнитель в дверце. А затем выставить программу с максимальной температурой и воспользоваться содой и уксусом. Достаточно будет взять по одному стакану каждого из этих веществ.
Соду при этом засыпают непосредственно в барабан, а вот уксус следует наливать в отсек для моющих средств – в барабане кислотная жидкость может повредить металл, из которого он сделан. При этом цикл стирки запускают с пустым баком. Сочетание этих двух веществ может повреждать ткани, но хорошо отчистит машинку.
Для профилактики засорения стиральной машины такую очистку можно проводить регулярно. К примеру, раз в 2-4 недели.
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