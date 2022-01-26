Их читают писатели. 15 книг, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Писатели не только создают книги, но и являются любителями почитать качественную литературу. В произведениях своих коллег они черпают вдохновение, жажду конкуренции и навыки в управлении пером.

Эксперты Huff Post назвали 15 изданий, которые оценили известные авторы. В подборку вошла художественная и познавательная литература (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Кулинарная книга одинокой девушки", Хелен Браун

Редактор женского издания "Cosmopolitan" создала сборник рецептов, между которыми здесь и там прослеживаются мысли автора об одиночестве, карьере и стереотипных мнениях о женщинах, как об идеальных домохозяйках.

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"Ремесло в реальном мире", Мэттью Салессеса

Автор исследовал появление письменнического ремесла и изложил знания в документальную книгу, создав полноценный сюжет, конфликт и диалог между собой и читателем.

"Семь дней в июне", Тиа Уильямс

Чувственная история любви о подростках, которых судьба свела всего на неделю. Автор передал душевные переживания двух молодых людей, чувства которых не угасли даже 15 лет спустя.

"Проблемы", Джейд Шарма

Роман о женщине, которая пытается снова научиться жить после неудачного брака и наркотической зависимости. Книгу можно охарактеризовать как драмедию, ведь автор постоянно заставляет читателя, то смеяться, то сочувствовать главной героине.

"Близость", Кэти Китамура

История рассказывает о переводчице из Гааги, которая вынуждена постоянно общаться с преступниками. При этом главная героиня параллельно страдает от непростых отношений с мужем.

"Карнавал закусок", Дэвида Седариса

Сборник автобиографических записей писателя напомнит читателям о том, как быстро и незаметно вокруг них изменился мир. Здесь, и шутки о президентах США, и "ляпы" на телевидении, и многие другие курьезные моменты, которые быстро канули в лету.

"Последние вещи", Дженни Оффилл

Автор рассказывает историю 8-летней девочке, которая восхищалась рассказами и достижениями родителей, однако во время бракоразводного процесса начала постепенно разочаровываться в них.

"Еще большие ошибки: истории", Чарли Джейн Андерс

Фантастический рассказ о мужчине и женщине, которые вместе отправляются в увлекательное путешествие, чтобы спасти весь мир. Это история о приключениях, будущем и отношениях неординарных людей.

"Женщина, которая ест", Клер Кохда

Писательница создала новый, "свежий" взгляд на историю о вампирах, смерти и фантастических легендах. Книга не похожа на привычные романы о мрачных любителях крови, потому и создала ажиотаж среди писателей.

"Империя боли", Патрика Раддена Кифа

Журналист и писатель Патрик Радден Киф рассказывает об одной из самых богатых семей США, построившей свой бизнес на торговле опиоидными анальгетиками.

"Сочувствующий", Вьет Тхань Нгуен

События книги рассказываются от имени главного героя – политического заключенного, в прошлом – тайного коммунистического агента, чье имя на протяжении всей книги остается неназванным. Шпионский роман был признан бестселлером The New York Times.

"Год, когда я перестала пытаться", Кэти Хини

Сюжет разворачивается вокруг внутренних переживающих Мэри – студентки, которая видела смысл жизни в экзаменах и хорошем обучении. Однако в последний год героиня поняла, что на самом деле хотела не этого.

"Талантливый мистер Рипли", Патриция Хайсмит

Мистер Рипли пытается заработать на жизнь в Нью-Йорке любыми способами, не отказываясь даже от мелких афер. Его жизнь меняется после встречи со старым товарищем, убедившим героя вернуться к семейному бизнесу.

"Эта темная бесконечность", Кейт Пентекос

Приключенческий фантастический роман рассказывает об охотнике на монстров и королевской служанке, которые вместе отправились в путешествие. Это история о любви, проклятии и тайне.

"Гей-бар", Джереми Атертон Лин

Автор создал мемуары о собственных похождениях по британским гей-барам, чтобы открыть читателю тайны, которые скрывают двери подобных клубов. В книге вечеринки гомосексуалов – не просто громкие тусовки, а место, где существует любовь, дружба, интересные истории и веселье.

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