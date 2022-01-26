Их читают писатели. 15 книг, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Катерина Малай
Lady
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4,4 т.
Их читают писатели. 15 книг, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Писатели не только создают книги, но и являются любителями почитать качественную литературу. В произведениях своих коллег они черпают вдохновение, жажду конкуренции и навыки в управлении пером.

Эксперты Huff Post назвали 15 изданий, которые оценили известные авторы. В подборку вошла художественная и познавательная литература (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Кулинарная книга одинокой девушки", Хелен Браун

Редактор женского издания "Cosmopolitan" создала сборник рецептов, между которыми здесь и там прослеживаются мысли автора об одиночестве, карьере и стереотипных мнениях о женщинах, как об идеальных домохозяйках.

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"Кулинарная книга одинокой девушки", Гелен Браун

"Ремесло в реальном мире", Мэттью Салессеса

Автор исследовал появление письменнического ремесла и изложил знания в документальную книгу, создав полноценный сюжет, конфликт и диалог между собой и читателем.

"Ремесло в реальном мире", Мэттью Салессеса

"Семь дней в июне", Тиа Уильямс

Чувственная история любви о подростках, которых судьба свела всего на неделю. Автор передал душевные переживания двух молодых людей, чувства которых не угасли даже 15 лет спустя.

"Семь дней в июне", Тиа Уильямс

"Проблемы", Джейд Шарма

Роман о женщине, которая пытается снова научиться жить после неудачного брака и наркотической зависимости. Книгу можно охарактеризовать как драмедию, ведь автор постоянно заставляет читателя, то смеяться, то сочувствовать главной героине.

"Проблемы", Джейд Шарма

"Близость", Кэти Китамура

История рассказывает о переводчице из Гааги, которая вынуждена постоянно общаться с преступниками. При этом главная героиня параллельно страдает от непростых отношений с мужем.

"Близость", Кэти Китамура

"Карнавал закусок", Дэвида Седариса

Сборник автобиографических записей писателя напомнит читателям о том, как быстро и незаметно вокруг них изменился мир. Здесь, и шутки о президентах США, и "ляпы" на телевидении, и многие другие курьезные моменты, которые быстро канули в лету.

"Карнавал закусок", Дэвида Седариса

"Последние вещи", Дженни Оффилл

Автор рассказывает историю 8-летней девочке, которая восхищалась рассказами и достижениями родителей, однако во время бракоразводного процесса начала постепенно разочаровываться в них.

"Последние вещи", Дженни Оффилл

"Еще большие ошибки: истории", Чарли Джейн Андерс

Фантастический рассказ о мужчине и женщине, которые вместе отправляются в увлекательное путешествие, чтобы спасти весь мир. Это история о приключениях, будущем и отношениях неординарных людей.

"Еще большие ошибки: истории", Чарли Джейн Андерс

"Женщина, которая ест", Клер Кохда

Писательница создала новый, "свежий" взгляд на историю о вампирах, смерти и фантастических легендах. Книга не похожа на привычные романы о мрачных любителях крови, потому и создала ажиотаж среди писателей.

"Есть женщина", Клер Кохда

"Империя боли", Патрика Раддена Кифа

Журналист и писатель Патрик Радден Киф рассказывает об одной из самых богатых семей США, построившей свой бизнес на торговле опиоидными анальгетиками.

"Империя боли", Патрика Раддена Кифа

"Сочувствующий", Вьет Тхань Нгуен

События книги рассказываются от имени главного героя – политического заключенного, в прошлом – тайного коммунистического агента, чье имя на протяжении всей книги остается неназванным. Шпионский роман был признан бестселлером The New York Times.

"Сочувствующий", Вьет Тхань Нгуен

"Год, когда я перестала пытаться", Кэти Хини

Сюжет разворачивается вокруг внутренних переживающих Мэри – студентки, которая видела смысл жизни в экзаменах и хорошем обучении. Однако в последний год героиня поняла, что на самом деле хотела не этого.

"Год, когда я перестала пытаться", Кэти Хини

"Талантливый мистер Рипли", Патриция Хайсмит

Мистер Рипли пытается заработать на жизнь в Нью-Йорке любыми способами, не отказываясь даже от мелких афер. Его жизнь меняется после встречи со старым товарищем, убедившим героя вернуться к семейному бизнесу.

"Талантливый мистер Рипли", Патриция Хайсмит

"Эта темная бесконечность", Кейт Пентекос

Приключенческий фантастический роман рассказывает об охотнике на монстров и королевской служанке, которые вместе отправились в путешествие. Это история о любви, проклятии и тайне.

"Эта темная бесконечность", Кейт Пентекос

"Гей-бар", Джереми Атертон Лин

Автор создал мемуары о собственных похождениях по британским гей-барам, чтобы открыть читателю тайны, которые скрывают двери подобных клубов. В книге вечеринки гомосексуалов – не просто громкие тусовки, а место, где существует любовь, дружба, интересные истории и веселье.

"Гей-бар", Джереми Атертон Лин

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