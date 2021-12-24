Рождество Христово: лучшие поздравления и открытки с пожеланиями

В субботу, 25 декабря католики, протестанты, а также православные христиане, которые придерживаются новоюлианского календаря, отмечают Рождество Христово. Это важнейшее торжество было установлено в честь рождения Спасителя Иисуса Христа у Девы Марии.

У западных христиан Рождество является семейным праздником. Дети получают подарки от Санта-Клауса, а также отправляются колядовать с рождественскими стихами и песнями. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку ярких открыток, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах и прозе

Хай Господь оберігає

Щодень і щогодини Вас,

В усіх справах допомагає

І нехай завжди береже він Вас!

Видео дня

Щоб у домі був спокій і затишок,

А близькі – здоровими,

Вас вітаю всією душею

Я з Різдвом Христовим!

***

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

***

Сьогодні свято світле

Святе Різдво!

Нехай цей день чудовий

Подарує всім тепло,

У душі настане спокій,

Вщухне біль і смуток,

І все, про що мріяли,

Господь виконає хай!

***

У світле свято Різдва

Я бажаю всім добра,

Щастя, міцного здоров'я,

Жити з великою любов'ю!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме будет тепло и уютно. Пусть сбудутся все мечты, а Рождественская звезда всегда освещает путь!

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Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю бачити тільки добре в навколишньому світі та знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що маєш, і насолоджуватися кожною миттю свого життя!

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Вітаю з Різдвом Христовим! У це велике світле свято бажаю миру та добра, любові та щастя, благополуччя, успіху та міцного здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій та благодать!

Открытки и картинки на Рождество Христово

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается католическое Рождество. Традиции западных христиан во многом напоминают православные.