Рождество Христово: лучшие поздравления и открытки с пожеланиями
В субботу, 25 декабря католики, протестанты, а также православные христиане, которые придерживаются новоюлианского календаря, отмечают Рождество Христово. Это важнейшее торжество было установлено в честь рождения Спасителя Иисуса Христа у Девы Марии.
У западных христиан Рождество является семейным праздником. Дети получают подарки от Санта-Клауса, а также отправляются колядовать с рождественскими стихами и песнями. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку ярких открыток, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.
Поздравления с Рождеством Христовым в стихах и прозе
Хай Господь оберігає
Щодень і щогодини Вас,
В усіх справах допомагає
І нехай завжди береже він Вас!
Щоб у домі був спокій і затишок,
А близькі – здоровими,
Вас вітаю всією душею
Я з Різдвом Христовим!
***
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
***
Сьогодні свято світле
Святе Різдво!
Нехай цей день чудовий
Подарує всім тепло,
У душі настане спокій,
Вщухне біль і смуток,
І все, про що мріяли,
Господь виконає хай!
***
У світле свято Різдва
Я бажаю всім добра,
Щастя, міцного здоров'я,
Жити з великою любов'ю!
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Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме будет тепло и уютно. Пусть сбудутся все мечты, а Рождественская звезда всегда освещает путь!
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Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю бачити тільки добре в навколишньому світі та знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що маєш, і насолоджуватися кожною миттю свого життя!
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Вітаю з Різдвом Христовим! У це велике світле свято бажаю миру та добра, любові та щастя, благополуччя, успіху та міцного здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій та благодать!
Открытки и картинки на Рождество Христово
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается католическое Рождество. Традиции западных христиан во многом напоминают православные.