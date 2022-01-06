Когда носят вечерю на Рождество в Украине: дата и особенности традиции

Носить вечерю в Украине принято в канун Рождества – Святой вечер, 6 января. Дети в это время навещают своих крестных с кутьей, хлебом или другой выпечкой.

Вручая вечерю крестным, говорят "Добрый вечер, Святой вечер! Отец с матерью вечерю вам передали". Также при этом рассказывают стихи и поют рождественские песни.

Взамен крестники получают подарки и разнообразные гостинцы: конфеты, деньги или фрукты. При этом считается, что нельзя забирать назад посуду из-под кутьи, поэтому обычно блюдо оформляют в декоративный подарочный горшочек.

Видео дня

Строгих ограничений обычай носить вечерю не имеет. Сделать это можно и в день Рождества, 7 января.

В народе визит к крестным в праздник считается хорошей приметой, которая сулит успех и благополучие в течение всего года.

В то же время, по словам священнослужителей, такая традиция не связана с христианством, поэтому ее несоблюдение церковь не считает грехом. При этом в православии обязательным является посещение богослужения 6 января.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Святой вечер 6 января и Рождество Христово. 7 января православные украинцы прославляют рождение Иисуса Христа.