День апостола Матфея 2021: молитва, традиции и запреты праздника

В понедельник, 29 ноября православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Левия Матфея – одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа.

Праздник приходится на Рождественский пост, потому шумные гуляния с застольем не приветствуются. О главных традициях и запретах этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

Согласно Евангелию, Левий Матвей до встречи с Иисусом Христом был мытарем. Представители этой профессии в те времена были словно между двух огней: правители ждали от них поступлений в казну, а народ, с которого взымались эти "поступления", презирал и ненавидел сборщиков податей.

Видео дня

Кроме того, в Древней Иудее последние служили римскому прокуратору (то есть оккупантам) и считались предателями. Общение с мытарем у евреев было грехом.

Когда Матфея увидел Спаситель и позвал за Собой, тот встал и, оставив все последовал за Христом. Погиб апостол мученической смертью, проповедуя, по одним источникам, в Эфиопии, а по другим – в Киргизии.

29 ноября стоит посетить службу в церкви и помолиться апостолу. Матфей считается заступником всех финансистов, бухгалтеров, налоговиков и таможенников.

Мужчины с именем Матвей в этот день отмечают именины. Матфей переводится как "дарованный Богом"; украинский аналог этого имени – Богдан.

По приметам, ветер сегодня сулит холода и метель до Дня святого Николая, а низкие облака – морозную погоду в ближайшее время.

Согласно народным поверьям, на Матвея нельзя свистеть в доме, садиться на стол, ходить в одном носке или тапочке, а также говорить с кем-то, стоя на пороге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря состоится полное солнечное затмение, которое закроет так называемый коридор затмений. Чем оно особенно и как прожить его благоприятно, читайте в материале.