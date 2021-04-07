8 апреля: что нельзя делать на Гавриила Благовеста, приметы и именинник

8 апреля православные христиане отмечают Празднование Собора Архангела Гавриила, в народе этот день известен как Гавриила Благовеста.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 8 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают 8 апреля Алла, Василий, Анна, Гавриил, Лариса, Марк.

День Собора Архангела Гавриила или Гавриила Благовеста

Собор Архангела Гавриила празднуется православной церковью на следующий день после Благовещения. Люди собираются вместе и славят святого, который известил Деву Марию, что ей суждено стать Богородицей, выносить под сердцем и родить Спасителя – Иисуса Христа.

В переводе с еврейского языка Гавриил значит Сила Божия. Этот архангел считается Божиим вестником, в народе верили, что он помогает исполнять желания, раскрывает потаенный смысл "ведений" и "знамений", а также может предсказывать, посылая определенные знаки, ход тех или иных событий.

Гавриил Благовест: приметы и традиции праздника vesti.ua

Как ни парадоксально, но у древних славян также прочно закрепилось мнение о том, что все то, что родилось 8 апреля, будет уродливым. Говорили: "Что родилось в день Гавриила – ужасно и некрасиво". Поэтому люди даже старались не прясть, иначе получались некрасивые вещи, которые никто не хотел носить и покупать.

Народные приметы 8 апреля

Заморозки в этот день обещают холодную весну и еще много морозов.

Если снег все еще не растаял на крышах, то холодно будет еще целый месяц.

Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.

Приметы на 8 апреля akzent.zp.ua

Что нельзя делать 8 апреля

Начинать новые дела и заводить знакомства;

Злоупотреблять пищей и алкоголем;

Прясть, заниматься огородом и другими домашними делами;

Одалживать деньги.

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