31 марта праздник: что нельзя делать, приметы и именинники

31 марта православная церковь почитает память святителя Кирилла, в народе этот праздник называется Кирилл – Дери полоз. Именины отмечают: Дмитрий, Кирилл, Наталия.

В этот день существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 30 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти святителя Кирилла

Кирилл родился в Иерусалиме в 315 году в христианской семье. В совершеннолетнем возрасте юноша принял монашеский постриг, а через несколько лет он стал приемником усопшего архиепископа Максима. Кирилл Иерусалимский известен тем, что яростно боролся против ереси арианского учения. Из-за этого его позже изгнали из города. За свою жизнь архиепископ написал много трудов, среди которых десятки поучений и беседы на евангельскую тему.

31 марта отмечают День памяти святителя Кирилла Православный Календарь

Кирилл – Дери полоз

В народе день Кирилла получил свое название благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Дело в том, что, выехав утром на санях на снег, подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья.

В этот день принято в молитвах просить о дожде для роста посевов. Также люди обращались к знахарям 31 марта, чтобы те прочитали заговоры от несчастий.

Праздник получил своего название из-за особенности погоды в этот день Pixabay

Народные приметы 31 марта

Если зацвела мать-и-мачеха – апрель будет теплым, а в мае уже наступит летняя жара.

Лебеди вернулись – к потеплению.

Появились комары – наступила весна и заморозков уже не будет.

Что нельзя делать 31 марта

Нельзя стричь волосы и ногти, чтобы не попасть в неприятности.

Также не рекомендуется ходить в гости. По примете, там можно оставить свою удачу.

Также нельзя открывать дверь посторонним и впускать их в дом, если в это время купается маленький ребенок. Считается, что в этом случае малыш лишится счастливой судьбы.

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