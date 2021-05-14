Желтый – тренд сезона весна-лето 2021: как носить модный цвет

Жизнерадостный желтый цвет под названием Illuminating стал ключевым трендом в коллекциях модных брендов весна-лето 2021. Он стильно смотрится, как в монохромном образе, так и в сочетании с другими оттенками.

Об этом сообщает издание Vogue.UA. По словам инсайдеров, MSGM показали в своей коллекции идеальный монохромный образ, который состоит из юбки из хлопковой ткани, топа с оборками, твидового жакета и "дутых" босоножек (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Тем временем дизайнеры Versace продемонстрировали желтое платье с глубоким вырезом, демонстрирующем бра. Оно идеально подойдет для вечернего выхода. Наряд можно дополнить аксессуарами в пастельной цветовой гамме.

Jason Wu сделали ставку на идеальный костюм расслабленного кроя, который можно носить не только на курорте, но и в качестве городского образа. Greta Constantine показали самое эффектное платье этого сезона, а Etro продемонстрировали наряд рубашечного кроя с этническими узорами из нежного шелка.

Более практичный подход выбрали Valentino. Так, в коллекции весна-лето 2021 появилась желтая удлиненная рубашка мужского кроя, которую можно носить как с джинсами, бермудами или брюками, так и модничать в ней соло.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, весной 2021 на пике популярности будут самые яркие и сочные оттенки. Среди них желтый, лиловый и даже насыщенный зеленый.