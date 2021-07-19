Желтый, мятный и кремовый: какие цвета стали самыми модными летом 2021. Фото

Желтый, небесно-голубой, ярко-розовый, мятный, кремовый – все эти цвета стали хитами лета 2021. По словам опытных специалистов, одежду именно этих оттенков можно смело добавлять в гардероб.

Желтый назван главным цветом летнего сезона. Пиджаки, юбки и струящиеся платья "светящегося" желтого цвета сделают образ ярким и максимально летним. Об этом пишет издание Cosmopolitan (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Видео дня

Аутфит, в котором преобладает небесно-голубой, будет смотреться свежо и стильно.

Ярко-розовый уже несколько сезонов подряд не сдает модных позиций. Если хочется чего-то особенного и одновременно романтичного – лучшего цвета просто не отыскать.

Мятный – элегантный оттенок, который и бодрит, и успокаивает.

Цвет "сливочного крема" продолжает завоевывать любовь всех модниц. Использование этого оттенка в образе подарит лаконичность, элегантность и изысканность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опытный стилист Яна Платонова рассказала о стильных идеях образов для девушек с размером одежды L и больше. На примере специальной фотоподборки она показала, что необязательно иметь стройную фигуру, чтобы выглядеть красиво. Женщинам, которые носят размер L+, тоже есть что показать, если правильно скомбинировать вещи.